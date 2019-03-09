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宏碁前進台大 要招500位新血

2019-03-09 16:45經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

宏碁今年約祭出500名職缺，廣邀各方英雄，今（9）日參與台大舉辦的企業徵才博覽會，現場除了企業介紹及開放投遞履歷、展示Predator掠奪者電競產品外，也開放Windows Mixed Reality射擊遊戲體驗，宏碁全球人力資源總部人資長林弘道更親自到場參與開幕，希望吸引喜歡擁抱挑戰、適應力強、充滿熱情的年輕人才加入宏碁。

林弘道表示，宏碁的目標在於建立一個「未來型企業」，我們透過多年在資通訊產業所建立的核心能力，延伸進入新的領域、新的藍海。

一方面可以創造多元的成長引擎，實踐永續發展的企業目標；另一方面，提供內部以及新進的人才，一個不斷創新、學習、自主發展的成長型舞台與企業文化。

宏碁一直以來都相信唯有透過創新才能走向未來，目前除了繼續強化個人電腦產品之外，更積極投入電競生態圈的支持與培育。公司在資訊安全、智慧零售、智慧交通、智慧醫療、智慧車輛等等，也都有相當的投入與成果。宏碁正走在雙重轉型的路上，無論本業與新事業都充滿多元機會，歡迎與我們一樣有改變世界熱情的新血加入。

宏碁今年的招募重點包括實習生計劃及正式職缺。連續舉辦第五年的實習生計劃，除提供具有競爭力的薪資外，實習生還能實際參與部門專案、體驗跨團隊溝通；在正式職缺方面，宏碁希望招募包括電競、AI、資安及其他不同領域的新血，並在研發、產品經理、設計、行銷等不同職能開出多元職缺，希望無論在學學生，還是應屆畢業生，都有機會在宏碁找到適合自己的職場契機。

宏碁全年徵才約500人，薪資水平在上市上櫃公司中名列前5%，年薪保障14個月外，另視公司營運狀況及個人績效再發放目標獎金，提供具有競爭力的薪酬水平，積極向專業領域人才招手。

宏碁前進台大徵才，今年要招500名新血。圖／宏碁提供。
宏碁前進台大徵才，今年要招500名新血。圖／宏碁提供。
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