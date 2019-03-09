宏碁積極徵才 薪資水平在上市櫃名列前5%

2019-03-09 16:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



宏碁（2353）今（9）日參與3月9日台大舉辦的企業徵才博覽會，現場除了企業介紹及開放投遞履歷、展示Predator掠奪者電競產品外，也開放Windows Mixed Reality射擊遊戲體驗，宏碁全球人力資源總部人資長林弘道親自到場參與開幕，希望吸引喜歡擁抱挑戰、適應力強、充滿熱情的年輕人才加入宏碁。

宏碁全球人資長林弘道表示，宏碁的目標在於建立一個「未來型企業」，透過多年在資通訊產業所建立的核心能力，延伸進入新的領域、新的藍海，一方面可以創造多元的成長引擎，實踐永續發展的企業目標。

另一方面，提供內部以及新進的人才，一個不斷創新、學習、自主發展的成長型舞台與企業文化。

宏碁相信唯有透過創新才能走向未來，除了強化個人電腦產品之外，更積極投入電競生態圈的支持與培育，在資訊安全、智慧零售、智慧交通、智慧醫療、智慧車輛等等，也都有相當的投入與成果。

林弘道指出，宏碁正走在雙重轉型的路上，無論本業與新事業都充滿多元機會，歡迎與宏碁一樣有改變世界熱情的新血加入。

宏碁今年的招募重點包括實習生計劃及正式職缺，連續舉辦第五年的實習生計劃，除提供具有競爭力的薪資外，實習生還能實際參與部門專案、體驗跨團隊溝通。

在正式職缺方面，宏碁希望招募包括電競、AI、資安及其他不同領域的新血，並在研發、產品經理、設計、行銷等不同職能開出多元職缺，希望無論在學學生，還是應屆畢業生，都有機會在宏碁找到適合自己的職場契機。