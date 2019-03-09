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韓國瑜助選謝龍介 首站青龍宮現場民眾瘋狂有如暴動

曾來台拍電影 29歲大馬女星車禍爆頭慘死

鞭子用得多的老師 郭台銘最感謝

2019-03-09 16:37經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

鴻海集團董事長郭台銘，今（9）日以校友身份出席板橋國小120周年校慶，他說，板小教他「合群生活 尊師重道」，他最感謝的，就是鞭子用得較多的老師，因為最能鞭策他，要做對國家、社會有用的人。

郭台銘在典禮致詞時說，今日應邀出席，是緣自20年前的約會，因為原本板小100周年就要來，若今天再不來，可能下次要等150周年了，屆時他已經100歲了。

郭台銘說：「板橋是生我、長我、育我的地方。」而他也感念板小三件事。首先是板小教他如何做人，當年朱驕陽校長，以及校歌都教他做人的基礎。

郭台銘說，5歲就到板橋國小附設幼稚園就讀，當時被教導隨身帶手帕，「64年維持到現在從沒間斷」，他說，這不僅環保、可遮雨，前後兩個太太都是用手帕追到，是給他最重要的教育。

第二，郭台銘表示，校歌有說，要合群生活、尊師重道，他感念601導師陳耀宗，當時不是很乖，當年你要不是考100分，或是不調皮，才不會被打，他最感謝，用鞭子多的老師，因為最鞭策他，要做「對社會、對國家有用的人」。

第三，郭台銘表示，板小「鍛鍊我如鐵的身心意志力」，讓他可以在世界闖蕩40幾年，以前打躲避球、玩彈珠和陀螺，現在子孫滿堂的他，還研究以前和現在的玩具有何不同。

郭台銘也做出三個肯定，他對著小學弟、小學妹說，「未來國家一定是你們的，國家不是我們老頭子的」。學弟妹們「一定比我們的時代更健康長壽」因為基因發達，還有，「你們之中一定會出台灣首富，比郭台銘更棒的企業家」。

鴻海董事長郭台銘受邀參加板橋國小120周年校慶，大批小學弟、小學妹與家長，搶著要...
鴻海董事長郭台銘受邀參加板橋國小120周年校慶，大批小學弟、小學妹與家長，搶著要與郭台銘合影。記者蕭君暉／攝影
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鴻海董事長郭台銘受邀參加板橋國小120周年校慶，郭台銘為板小打造智慧教室，並把現...
鴻海董事長郭台銘受邀參加板橋國小120周年校慶，郭台銘為板小打造智慧教室，並把現場拍好的照片，立即傳送到電子白板，果真相當智慧。記者蕭君暉／攝影
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