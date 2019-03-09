鞭子用得多的老師 郭台銘最感謝

2019-03-09 16:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘，今（9）日以校友身份出席板橋國小120周年校慶，他說，板小教他「合群生活 尊師重道」，他最感謝的，就是鞭子用得較多的老師，因為最能鞭策他，要做對國家、社會有用的人。

郭台銘在典禮致詞時說，今日應邀出席，是緣自20年前的約會，因為原本板小100周年就要來，若今天再不來，可能下次要等150周年了，屆時他已經100歲了。

郭台銘說：「板橋是生我、長我、育我的地方。」而他也感念板小三件事。首先是板小教他如何做人，當年朱驕陽校長，以及校歌都教他做人的基礎。

郭台銘說，5歲就到板橋國小附設幼稚園就讀，當時被教導隨身帶手帕，「64年維持到現在從沒間斷」，他說，這不僅環保、可遮雨，前後兩個太太都是用手帕追到，是給他最重要的教育。

第二，郭台銘表示，校歌有說，要合群生活、尊師重道，他感念601導師陳耀宗，當時不是很乖，當年你要不是考100分，或是不調皮，才不會被打，他最感謝，用鞭子多的老師，因為最鞭策他，要做「對社會、對國家有用的人」。

第三，郭台銘表示，板小「鍛鍊我如鐵的身心意志力」，讓他可以在世界闖蕩40幾年，以前打躲避球、玩彈珠和陀螺，現在子孫滿堂的他，還研究以前和現在的玩具有何不同。