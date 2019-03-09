鴻海捐贈1,000萬元 為板橋國小打造智慧教室

2019-03-09 14:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘今日受邀參加新北市板橋國小120周年校慶，在典禮上分享小時候的回憶，並以榮譽校友的身份獲頒紀念座。郭台銘為了打造智慧的板小，同時建立鴻海教育生活解決方案的示範基地，鴻海教育基金會，捐贈北美最新教育現場使用的智慧教室相關配套軟硬體。

這套以SMART Board互動白板，搭配雲端平台及相關STEAM教育工具包，搭配捐贈SHARP 2合1 PC平板電腦，完成大小屏互動體驗；鴻海所打造的智慧教室，不僅可在一般科目，實現以學生為主體的翻轉學習，更可以在課程中快速加入富有參與性，以及動手體驗的學習活動，進而啟發學童對資訊科技的興趣，目前已建置完成一間全功能的智慧教室，後續會共完成三間，整體捐贈金額約新1,000萬元。

這次捐贈內容除了國際最頂尖的智慧教室解決方案，為顧及所有學童的程式教育啓蒙，也捐贈由鴻海教育基金會支持蘇文鈺老師開發的「Program The World」不插電教材，讓缺乏電子設備的學生或低年級，不希望太早接觸電子用品的學童也能建立編程觀念。