郭台銘回饋母校板橋國小 捐贈千萬打造智慧教室

2019-03-09 10:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



58年前就讀板橋國小的鴻海集團董事長郭台銘（左）上午參加板橋國小120周年校慶，並致贈母校全新設備的智慧教室，由校長林義祥（右）代表接受。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

鴻海集團董事長郭台銘今（9）日受邀參與新北市板橋國民小學120周年校慶，在典禮上分享小時候的回憶，並以榮譽校友的身份獲頒紀念座，郭董為了回饋板橋國小，宣布幫母校打造智慧教室，已建置完成一間全功能的智慧教室，後續會共完成三間，整體捐贈金額約1,000萬元。

郭台銘為了打造智慧的板小，同時建立「鴻海教育生活解決方案」的示範基地，鴻海教育基金會捐贈北美最新教育現場使用的智慧教室相關配套軟硬體，以 SMART Board 互動白板搭配雲端平台及相關 STEAM 教育工具包，搭配捐贈 SHARP 2合1 PC 平板電腦，完成大小屏互動體驗。

鴻海表示，打造的智慧教室不僅可在一般科實現以學生為主體的翻轉學習，更可以在課程中快速加入富有參與性，以及動手體驗的學習活動，進而啟發學童對資訊科技的興趣。

鴻海指出，這次捐贈內容除了國際最頂尖的智慧教室解決方案，為顧及所有學童的程式教育啓蒙，也捐贈由鴻海教育基金會支持蘇文鈺老師開發的「Program The World」不插電教材，讓缺乏電子設備的學生或低年級不希望太早接觸電子用品的學童也能建立編程觀念。

另外，也捐贈包括交大校友學生團隊所開發的程式學習「海霸」桌遊以及葉丙成老師的 PAGAMO 平台等，這些寓教於樂的教學方式可提昇學生的學習動機。

鴻海集團在轉型之際，除了提供硬體方案，更是提供科技服務配套解決方案，並結合眾多不同的夥伴，實現應用場景。