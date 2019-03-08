阿里B2B打造「數據管家」助台企邁向新製造

2019-03-08 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



擁有龐大全球買家流量及平台技術優勢的阿里巴巴國際交易市場（簡稱「阿里巴巴B2B」），已成為企業做跨境電商外貿的專屬數據管家，協助企業獲得致勝國際貿易戰場的「三知」能力 — 知己、知買家、知市場，更可透過買家分析優化製造流程、市場定位及營運管理等，走向「新製造」的一大步。

阿里巴巴B2B於2008年開始和台灣中小企業客戶共同面對並解決中小企業做跨境貿易的痛點，致力建立為台灣外貿環境及中小企業從思維和體質上朝數位化轉變，此外阿里巴巴B2B每年也舉辦台灣B2B電商峰會暨十大網商競賽。

阿里巴巴國際交易市場台灣總經理張岳博有感而發的說：「今年『阿里巴巴B2B台灣十大網商競賽』正式邁入第五年，不僅看到越來越多企業從參加展覽轉型投入B2B跨境電商，運用平台功能打出漂亮的國際貿易成績單，更難能可貴的是企業已經具備『數據思維』，透過平台後台的龐大數據回饋，進而優化企業本身製造流程、或外貿出口的定位方向。這是台灣站上未來舞台，邁向『新製造』的開始。」

張岳博指出，阿里巴巴B2B從推動外貿生態圈，進而攜手第三方服務商，運用生態資源，為台灣電商人才培育和媒合提供支持，同時透過推動商圈商會，共享經驗來促進企業成長，從各種面向來支持台灣中小企業拓展外貿。

由製造商主導生產的時代已過去，未來將由買家來主導，以往的傳統國際貿易，企業主憑藉曾經的成功經驗、直覺、及既有資源等來生產商品，因無法量化經驗和直覺，產品難以因應快速的市場需求變化，在生產鏈路中產生許多錯誤或耗損的浪費成本。未來的製造業要靠數據。

今年獲選阿里巴巴B2B 台灣十大網商的企業實例，驗證阿里巴巴國際交易市場的海量數據，助攻企業獲得致勝國際貿易戰場的「三知」能力— 知己、知買家、知市場。

知己：阿里巴巴B2B後台數據幫助企業看到自己在全球市場的位置。

透過跨境電商將縫紉機壓布腳成功銷售全球四大洲的邑新針車企業有限公司，從平台買家搜尋行為中發現，縫紉機壓布腳是該行業放眼全球最受買家矚目的四大需求之一，進而改造生產供應鏈，並成功開發出新款式，並將製造流程優化加速，這便是新製造幫助企業優化製造及運營的其中一例。

知買家：企業可透過平台數據瞭解到買家的地域、停留時間、關鍵搜索詞等，進而驅動製造環節的改變。

知市場：平台累積全球買家用戶的海量需求信息，提供各市場的最新行業趨勢，協助企業把握商機，找出自家商品的精準需求來源。