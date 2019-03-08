和鑫瞄準新世代無框架人才 啟動高階主管幕僚實習計畫

2019-03-08 17:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



和鑫(3049) 近年來在董事長馬維欣帶領下，力拼轉型創新，聚焦觸控應用與TFT背板解決方案，將觸控分別應用於AMOLED與LCD顯示器等不同終端領域，今(8)日宣布今年的獵才計畫，將招募無框架青年幕僚，鎖定敢於創新、願意勇敢追夢年輕人。

和鑫指出，新世代年輕人，具有勇於嘗試、跳脫框架多元思考的特點，看中新世代特點，在跨業版圖擴展之際，展開菁英發展計畫，積極儲備專業人才，透過有系統的培訓，培養出具商業思維、高敏銳度的策略人才。

和鑫今年獵才瞄準具「無框架、敢於創新、願意勇敢追夢」特質的知識工作者；專業領域不再只限資工(AI)、電子/電機/材料(3D觸控感應、生物辨識、軟性材料、機電整合)、工業設計；更希望能招攬到整合行銷與文創等相關人才。

其中，最引人關注的是「高階主管幕僚實習計畫」，預計今年度將和大專院校合作，視個人專長遴選，分配至集團內部實習，讓新鮮人有機會與高階經理人近距離接觸，提供觀察並參與決策的平台，是職場新鮮人絕佳的歷練機會。

和鑫近年來力拼轉型創新，以「人類智慧生活最佳夥伴」為願景，聚焦觸控應用與TFT背板解決方案，將觸控分別應用於AMOLED與LCD顯示器等不同終端領域；除精研科技技術外，本著異業結合的創新理念，跳出傳統框架，將科技導入文創、餐飲與旅館產業，積極佈局擴大集團版圖，期許「HannsTouch家族」能具備人文精神，觸動人心。

馬維欣表示，企業的成功，關鍵在於人才，若把「企」字上方的人拿掉，那便只剩下「止」，公司將不再進步，因此，和鑫致力打造多元的職涯發展平台，提供更寬廣的發展管道，讓員工感受到「幸福企業，真實存在」。