迎接物聯網 台達電收購照明解決方案品牌Amerlux

2019-03-08 16:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



台達電子（2308）宣布與美國的LED照明方案大廠Amerlux, LLC（Amerlux）完成合約簽署，台達電子持股百分之百子公司Delta Electronics (Netherlands) B.V.將以9,000萬美元（約合新台幣27.69億元）100%收購Amerlux權益，預計第2季完成交易。

另約定盈利結算（Earn-out）協議，若Amerlux 2019年營業收入及息稅折舊攤銷前利潤達特定條件，台達電將依合約支付或有價金。

台達電表示，樓宇自動化業務是近年來策略發展的重點之一，此次收購目標在強化照明燈具的產品組合，以在IoT的框架下為客戶提供含括樓宇自動化、能源管理、LED工商業照明、安全監控、分散式空調等全方面，更趨於完整的智慧綠色解決方案，向永續智慧建築、城市邁進。

台達執行長鄭平表示，身為國際企業公民，台達一直致力於提供更豐富且多元的節能解決方案，協助打造更節能、安全與舒適的建築與城市。而在物聯網的應用中，照明將可提供大量重要數據，協助樓宇與城市更智慧化與自動化。

Amerlux在建築照明領域有相當出色的表現，在加入台達後，我們將保留Amerlux原本的管理團隊及員工，於紐澤西州奧克蘭的廠辦繼續營運及生產室內外燈具產品，相信Amerlux能協助台達為客戶提供更完整的解決方案，整合後的產品及服務對客戶和通路夥伴都會有很大的幫助。

總部位於美國紐澤西州的Amerlux為世界知名的商業照明解決方案品牌，其產品含括各式創新高端的室內外燈具，並專注於提升照明品質、能源效率及美感。透過為客戶在各種應用情境提供高品質差異化的照明解決方案，Amerlux與全球客戶建立有長期深厚的關係。

近年來台達透過策略收購樓宇控制公司Delta Controls、Loytec和安防公司晶睿通訊，積極擴充其智慧綠色解決方案，以向永續智慧建築、城市邁進。Amerlux其獨到的產品組合、良好的品牌聲譽及堅實的客戶關係，將是幫助台達成為樓宇完整解決方案提供者的重要助力。