親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

日本外相：和台一貫維持非政府實務關係

影／慘！車子才開4分鐘 7百萬全新賓士秒成廢鐵

迎接物聯網 台達電收購照明解決方案品牌Amerlux

2019-03-08 16:29經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

台達電子（2308）宣布與美國的LED照明方案大廠Amerlux, LLC（Amerlux）完成合約簽署，台達電子持股百分之百子公司Delta Electronics (Netherlands) B.V.將以9,000萬美元（約合新台幣27.69億元）100%收購Amerlux權益，預計第2季完成交易。

另約定盈利結算（Earn-out）協議，若Amerlux 2019年營業收入及息稅折舊攤銷前利潤達特定條件，台達電將依合約支付或有價金。

台達電表示，樓宇自動化業務是近年來策略發展的重點之一，此次收購目標在強化照明燈具的產品組合，以在IoT的框架下為客戶提供含括樓宇自動化、能源管理、LED工商業照明、安全監控、分散式空調等全方面，更趨於完整的智慧綠色解決方案，向永續智慧建築、城市邁進。

台達執行長鄭平表示，身為國際企業公民，台達一直致力於提供更豐富且多元的節能解決方案，協助打造更節能、安全與舒適的建築與城市。而在物聯網的應用中，照明將可提供大量重要數據，協助樓宇與城市更智慧化與自動化。

Amerlux在建築照明領域有相當出色的表現，在加入台達後，我們將保留Amerlux原本的管理團隊及員工，於紐澤西州奧克蘭的廠辦繼續營運及生產室內外燈具產品，相信Amerlux能協助台達為客戶提供更完整的解決方案，整合後的產品及服務對客戶和通路夥伴都會有很大的幫助。

總部位於美國紐澤西州的Amerlux為世界知名的商業照明解決方案品牌，其產品含括各式創新高端的室內外燈具，並專注於提升照明品質、能源效率及美感。透過為客戶在各種應用情境提供高品質差異化的照明解決方案，Amerlux與全球客戶建立有長期深厚的關係。

近年來台達透過策略收購樓宇控制公司Delta Controls、Loytec和安防公司晶睿通訊，積極擴充其智慧綠色解決方案，以向永續智慧建築、城市邁進。Amerlux其獨到的產品組合、良好的品牌聲譽及堅實的客戶關係，將是幫助台達成為樓宇完整解決方案提供者的重要助力。

台達電子執行長鄭平。 圖／聯合報系資料照片
台達電子執行長鄭平。 圖／聯合報系資料照片
分享

台達電智慧建築新台幣
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

清大攜手色波科技 領先全球開發可攜式「光毒照妖鏡」

2019-03-08 14:58

國巨：大社廠裁員比率僅0.63％ 屬正常人力調整

2019-03-08 14:10

國巨大社廠裁19人 員工爆料：都裁台灣員工留菲勞

2019-03-08 13:21

亞馬遜大中華區首座IoT Lab 落腳台北

2019-03-08 12:30

宏達電VIVE攜美自然史博物館 發表首款暴龍VR體驗

2019-03-08 10:52

英特爾可望重登半導體龍頭 三星恐落居第2

2019-03-08 09:55

做一套失敗一套！老遊戲股王轉型 曾卡在「員工看不起手遊」

2019-03-08 09:54

郭台銘深夜曬幼齒照 網友讚：神韻都沒變！

2019-03-08 09:45

瑞薩傳大停產 衝擊半導體

2019-03-08 01:34

新蘋果鏈 46台廠上榜

2019-03-08 01:34

宏碁雲架構服務 接單旺

2019-03-08 00:13

陸經濟放緩 瑞薩13座工廠停工

2019-03-08 00:11

沙崙綠能科學城 跨步

2019-03-07 23:26

台塑茂迪產線 陸續進駐綠能科技示範場域

2019-03-07 23:18

鴻海 赴陸西部校園搶人

2019-03-07 23:00

中磊 前進台大徵才

2019-03-07 22:59

緯創公司改組 衝刺AIoT

2019-03-07 22:59

緯創報捷 印度擴廠獲准

2019-03-07 22:59

蘋果前200大供應商 鴻海集團35個據點入列

2019-03-07 20:01

不只每天逾133億營收 鴻海大數據還統計這些事

2019-03-07 19:20

反擊！葉美麗將召集董事會：要終結何昭陽違法亂紀

2019-03-07 15:41

IBM攜手宏碁、是方 瞄準多雲管理商機

2019-03-07 14:39

賽門鐵克資安報告：網頁表單淪新犯罪工具

2019-03-07 14:39

「沙崙智慧綠能科學城」上梁 催生台灣綠色矽谷

2019-03-07 14:39

仁寶跨足醫療 智慧城市展秀新品

2019-03-07 14:39

電競筆電變平價 賣更好了

2019-03-07 14:39

高刷新率電競筆電 出貨看增

2019-03-07 14:39

集邦：2021年摺疊手機滲透率突破1% 柔性面板是關鍵

2019-03-07 14:11

友達校園徵才 招募千名跨域尖兵

2019-03-07 14:05

沙崙智慧綠能科學城綠能科技示範場域上樑 年底進駐

2019-03-07 14:00

騙不了它！AI面試官 看穿你的心

2019-03-05 13:30

零售業導入AI 省下1個「蘋果」產值

2019-03-05 12:59

Fintech嘗鮮期已過 下一步該往哪走？

2019-03-03 08:39

超完整報看過來！1分鐘掌握最新蘋果供應鏈新增台廠

2019-03-08 00:32

高刷新率電競筆電面板 今年出貨估量增

2019-03-07 12:17
看更多

熱門文章

郭台銘深夜曬幼齒照 網友讚：神韻都沒變！

2019-03-08 09:45

新蘋果鏈 46台廠上榜

2019-03-08 01:34

不只每天逾133億營收 鴻海大數據還統計這些事

2019-03-07 19:20

「風水寶地都敢賣」 股東要大同給交代

2019-03-07 21:23

0206期權大屠殺投資人賠逾40億 金管會罰17家678萬

2019-03-07 18:19

瑞薩傳大停產 衝擊半導體

2019-03-08 01:34

胡亦嘉硬插手管華頓投信 金管會：最重可撤照

2019-03-07 17:51

大同又賣地 興富發51億得標

2019-03-08 02:16

央行：低利率問題有解方

2019-03-08 01:57

國銀FinTech專利 大躍進

2019-03-07 23:28

陳良基：台灣低薪 留不住人

2019-03-07 23:24

中信金搶創意人才 非營業單位開放可穿球鞋上班

2019-03-07 20:44

英特爾可望重登半導體龍頭 三星恐落居第2

2019-03-08 09:55

楊金龍：股市盤整房市穩

2019-03-08 01:57

超完整報看過來！1分鐘掌握最新蘋果供應鏈新增台廠

2019-03-08 00:32

特斯拉大降價 公平會立案調查

2019-03-07 20:12

信用卡現金回饋當道 無門檻無限制無效期最好

2019-03-07 17:49

打國際盃 中天集團兩生技合併

2019-03-07 23:07

國巨大社廠裁19人 員工爆料：都裁台灣員工留菲勞

2019-03-08 13:21

全球股市大漲 謝金河：留心利多出盡或美中談判變數

2019-03-08 08:22

中信金服裝規範鬆綁 非營業單位可穿T恤

2019-03-08 00:29

台銀千億「台商回台購建廠地廠房優貸」 利率1.49％起

2019-03-08 06:06

大同十天處分兩地 121億落袋

2019-03-08 02:16

交通部推Uber條款 立委：讓國際覺得台灣沒誠信

2019-03-08 12:15

我國外匯存底 美元占逾80％

2019-03-08 01:57

宏碁雲架構服務 接單旺

2019-03-08 00:13

蘋果前200大供應商 鴻海集團35個據點入列

2019-03-07 20:01

花旗推新卡 現金回饋大

2019-03-08 00:29

沙崙綠能科學城 跨步

2019-03-07 23:26

復北案地塊不完整 僅一家投標

2019-03-08 02:16

4月起跨行轉帳手續費調降 500元以下單日一次可免費

2019-03-08 15:23

未來銀行...分行減少 服務不變少

2019-03-07 23:22

陸修外商投資法 四大翻轉

2019-03-07 23:40

亞馬遜大中華區首座IoT Lab 落腳台北

2019-03-08 12:30

緯創公司改組 衝刺AIoT

2019-03-07 22:59

名家觀點／萬年稅務函令該檢修了

2019-03-08 00:14

台塑茂迪產線 陸續進駐綠能科技示範場域

2019-03-07 23:18

保費遞延效應 1月刷出2,900億

2019-03-07 23:59

陸經濟放緩 瑞薩13座工廠停工

2019-03-08 00:11

電動機車補助 政府擬再加碼

2019-03-07 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top