面板雙虎2月營收 群創年增、友達年減

2019-03-08 14:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



群創（3481）今（8）日公布2月營收，適逢農曆新年、228兩個連假，工作天數減少，過年也有少數產線進行歲修，大小尺寸出貨量雙降，加上面板價格2月續走跌，群創2月合併營收181億元，較上月衰退14.5%，不過較去年同期小幅成長0.3%；累計前兩個月營收約393億元，年減約11%。

進一步看到各尺寸出貨量，群創2月大尺寸合併出貨量831萬片，較上月減少17.8%；中小尺寸合併出貨量1734萬片，較上月減少9.5%；各尺寸面板出貨量，連續兩個月衰退。第1季為傳統淡季，群創日前就曾預期，各尺寸應用出貨量在本季將有雙位數衰退。

淡季中求獲利，群創表示，現階段策略為鞏固大尺寸電視面板市場，去化產能，創造利基市場、提升技術含金量與毛利；近期全球首個Mini LED公共顯示屏（PID），已在今年1月量產出貨，110吋PID為日系品牌客製化產品，預計第二季65吋Mini LED電視面板也將量產出貨。

此外，群創積極孵育新創事業，創造新藍海，如去年起積極衝刺智慧零售，今年也在美國消費性電子展（CES），大秀其智慧零售相關應用。群創表示，23.1吋長條形貨架，與台灣全家便利商店、中國大陸與美國零售客戶進行客製化線上線下規劃，去年第4季陸續小量出貨，預計今年第4季大規模放量。

友達（2409）同天公布2月自結合併營收207.8億元，較上月減少3.5%，較去年同期減少8.4%；累計前兩個月營收約423.13億元，年減13.45%。進一步看到出貨量，友達2月整體大尺寸面板出貨量超過813萬片，較上月增加0.9%；中小尺寸面板出貨量約681萬片，較上月份減少13.6%。

友達董事長彭双浪日前表示，第1季底到第2季，有看到訂單在增加，尤其之前有些友廠供應出狀況，湧現轉單效應，第1季底會看到量增；整體來看，第1季為傳統淡季，今年應該是逐步往上走的趨勢。

走入三月，第1季將邁入尾聲，自去年底開始不斷下跌的面板價格，有機會逐步止跌，將由32吋到43吋的中小尺寸率先止跌，對面板廠營運將有助益。法人認為，由於目前許多面板價格跌到接近成本價，會刺激品牌廠做採購，需求可能會比2月好一點，預計3月可以看到部分尺寸的價格，有機會跌幅收斂或止跌。

對面板廠首季的表現，法人保守看待，認為虧損機會仍大，且由於量減、面板價格續跌，虧損可能會比去年第4季來得大。不過，法人指出，由於三星逐步減少液晶顯示面板（LCD）產能，京東方也調整產能往大尺寸走，可望帶起轉單效應，屆時友達、群創等廠商皆受惠，短線會有支撐。