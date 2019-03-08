台達電廣召1,800位菁英人才 新鮮人年薪上看百萬

2019-03-08 14:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



台達電（2308）宣布將於3月起陸續於台大、成大、交大、清大、台科大、北科大、中央等七校參與校園徵才活動，預計招募逾千位新人。除了電子、機構、通訊等硬體的職缺外，今年度對於軟體及韌體的需求將更為強烈，其中AI領域人才更是特別鎖定的目標，從影像識別、資料分析到資訊安全都是今年的熱門職缺。

依據不同學經歷背景，研發類碩士新人起薪可達五萬，博士則為六萬，如具產業特長則另議，整體薪資含獎金分紅，年薪水準上看百萬。

台達人資長陳啟禎強調，台達電布局五大策略市場，包括電動車、工業自動化、樓宇自動化、資通訊基礎設施以及能源基礎設施。已規劃在台北、中壢、台中以及台南持續擴廠，人才需求強勁。今年除了台灣開出的1,800個職缺外，全球更有超過5,000名的人才需求。校園一直是台達重要的人才來源，超過四成的新進員工為剛畢業的年輕學子，具備好奇心及包容力的新鮮人是台達成長的重要動力來源。

台達達積極爭取優質人才，薪資部分，包括兩個月的年終獎金、兩個月的績效獎金，以及年度兩次的員工分紅，總年薪上看20個月；更提供員工年度「旅遊黃金周」以及支薪的「環境志工假」，另外，台達電職工福利委員會每年更提供1萬元的旅遊補助，工作和生活可獲得絕佳平衡。

此外，深獲台達人喜愛的員工餐廳，只要月付500元，就可在工作日於公司享用早午晚餐，用餐選擇多元，從自助餐、便利商店、連鎖咖啡廳到物美價廉的水果商店都可依個人偏好取用，食安更有專人嚴格把關，確保同仁吃得開心，用得安心。

台達電表示，公司重視育才與留才，除了客製化的內訓課程外，更提供外訓全額補助，讓同仁能隨組織一同成長，設立高潛力人才發展委員會，定時審視內部人才發展狀況，讓優秀人才可快速成長晉升，確保發展空間。