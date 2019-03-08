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群創2月合併營收181億 月減14.5%、年增0.3%

2019-03-08 14:35經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

群創 (3481) 今(8)日公布2月自結合併營收181億元，月減14.5%，年增0.3%；累計今年前2月合併營收393.5億元，年減10.95%。

群創2月大尺寸合併出貨量共計831萬片，月減17.8%；中小尺寸合併出貨量共計1,734萬片，月減9.5%。

群創營收
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