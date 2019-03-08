2019台灣顯示產業研討會 4月18日在台北舉行

2019-03-08 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



IHS Markit將於4月18至19日在台北舉行的一年一度台灣顯示產業研討會。

來自全球的IHS Markit顯示研究分析師將解析全球顯示面板市場與技術大趨勢，各區域各主要面板廠商戰略，車用顯示器市場，Flexible與Foldable的觸控面板與保護蓋板，Micro LED Display 技術動向與市場可能性預測，面板驅動晶片與COF技術等熱點話題。