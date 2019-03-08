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IHS Markit：超高清、功能豐富及智慧電視出貨量續成長

2019-03-08 12:31經濟日報 記者張義宮╱即時報導

IHS Markit表示，世界盃推動2018年全球電視出貨量達2.21億台，超高清電視、智慧電視及其他功能豐富的電視出貨量持續增長。

2018年全球電視市場增長2.9%，出貨量達到2.21億台，這主要得益許多消費者升級電視觀看世界盃足球賽，從而令上半年銷量激增。具有豐富功能的電視出貨量持續增長。

事實上，根據IHS Markit的統計，2018年第四季度，有史以來第一次全球電視出貨量中有超過一半是超高清電視，並且電視螢幕尺寸也在不斷擴大。

IHS Markit研究總監Paul Gray說：「新電視螢幕的平均尺寸還在以每年至少一英寸的速度增長。」特別是西歐和拉丁美洲市場，2018年增速超過平均水準。

隨著液晶面板價格下跌，消費者顯然更關心螢幕尺寸擴大，而非花更少的錢。即使是在消費者一直抵觸購買大尺寸電視的日本，其平均螢幕尺寸亦在逐年增加。

受更大尺寸螢幕的推動，超高清電視出貨量達到9,900萬台。2018年，中國以3,010萬台電視出貨量，領先全球市場，其次是北美，出貨量為2,470萬台。2018年第四季度西歐電視出貨量中近63%為超高清電視，這一比例在全球所有地區中所占份額最大。

Gray強調：「2018年全球8K電視出貨量僅為1.86萬台。去年，日本廣播公司NHK推出了8K頻道，這是一個重要的里程碑，從而令日本8K電視出貨量在2018年第4季度加快增長。」

2018年支援超高清流媒體服務的智慧電視出貨量持續增長。2018年第4季度，電視出貨量中超過四分之三為智慧電視。北美電視出貨量中，超過85%為智慧電視，較去年提高10個百分點。

以日本和西歐市場為首，OLED電視出貨量創下新高，2018年第四季度OLED電視出貨量略低於100萬台（90萬），同比增長20%。

由於競爭加劇，55英寸大螢幕OLED電視的實惠程度在西歐創下新高。同時，美國市場的OLED電視出貨量同比下跌26%，一定程度上是因為大尺寸液晶電視價格急劇回落。

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