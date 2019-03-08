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亞馬遜大中華區首座IoT Lab 落腳台北

2019-03-08 12:30中央社 台北8日電

亞馬遜Amazon Web Services今天宣布，大中華區首座AWS IoT...
亞馬遜Amazon Web Services今天宣布，大中華區首座AWS IoT Lab物聯網實驗室將在台北開幕。路透
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亞馬遜Amazon Web Services（AWS）今天宣布，大中華區首座AWS IoT Lab物聯網實驗室將在台北開幕，幫助客戶加速設計和部署物聯網（IoT）應用設計和發展。

亞馬遜指出，該實驗室提供由AWS PartnerNetwork（APN）合作夥伴建構的合格硬體和軟體解決方案，幫助客戶加速設計和部署物聯網（IoT）應用設計和發展。

AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，在住家、工廠、油井、醫院、汽車以及其他場所中存在著數十億台的不同設備，客戶需要一個解決方案能夠連結、收集、儲存以及分析這些設備所產生的數據。AWS IoT服務提供從網路終端到雲端，讓客戶能夠在眾多設備上建構出物聯網解決方案。透過建立AWS IoT Lab物聯網實驗室，也幫助客戶在扮演世界電子製造樞紐的台灣打造物聯網解決方案的原型。

AWS IoT Lab物聯網實驗室將與APN合作夥伴一起進行硬體預認證，提供AWS IoT平台的專業知識，創建出符合市場需求的物聯網零件和解決方案目錄。合作夥伴包括工業技術研究院、軟領科技、威聯通科技、華擎工業、光寶科技和Sinomos。

AWS全球副總裁及大中華區董事總經理容永康表示，在AWS IoT Lab物聯網實驗室與APN合作夥伴分享物聯網專業知識，能加快工程整合，且利用設備認證計劃將合格硬體的數量翻倍。透過更完善的設備目錄，物聯網實驗室專家可以與客戶合作，創建出策略概念驗證演示和解決方案原型，帶領他們更快打入市場。

工研院整合現有的虛擬多軸（VMX）製造平台與AWS雲端服務，加速採用同類最佳的全球雲端平台，並從雲端智慧製造技術中獲取優勢。

智慧消費電子設備製造商Sinomos舉例，與AWS IoTLab物聯網實驗室合作，整合Alexa Skills和IoTDevice Messages，讓聖誕燈在不同照明模式下能夠有不同的語音控制。軟體整合服務商軟領科技與AWS物聯網實驗室合作，認證客戶設備，並利用工具如AWS IoTGreengrass和Amazon FreeRTOS快速建構出符合市場需求的解決方案和概念驗證原型。

工業電腦華擎與AWS IoT Lab物聯網實驗室密切合作，以確保高階物聯網設備產品和服務能夠滿足物聯網市場需求；光寶科技表示，旗下產品線包括LED、半導體、計算機機箱、顯示器、主板、DVD、CD設備和其他電子組件，與AWS IoT Lab物聯網實驗室合作認證智慧消費電子設備，滿足客戶高度競爭、價格驅動、壓縮產品上市時間的市場需求。

物聯網雲端服務亞馬遜
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