宏達電VIVE攜美自然史博物館 發表首款暴龍VR體驗

2019-03-08 10:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



HTC VIVE攜手美國自然史博物館發表首款雷克斯暴龍VR 體驗。 圖／宏達電提供 分享 facebook

宏達電（2498）今（8）日宣布，攜手American Museum of Natural History（美國自然史博物館），推出首款雷克斯暴龍VR 體驗《T. rex：Skeleton Crew》，將自今年3月11日起，在美國自然史博物館建館150週年慶的第一個主要展覽《T. rex：The Ultimate Predator》中開放體驗，家用版本預計今年暑假將可在VIVEPORT下載。

宏達電指出，美國自然史博物館是全球最傑出的科學、文化和教育機構之一，這次與HTC VIVE合作展出的《T. rex：Skeleton Crew》，是該館首次推出的互動式多人VR體驗，適合各年齡的參觀者，最多可同時容納3名體驗者。

宏達電表示，由美國自然歷史博物館的Science Visualization團隊、HTC VIVE和遊戲開發公司Immersion共同合作開發，可在虛擬空間中處理珍貴的恐龍化石，利用最新科技探索並理解更多的古生物學知識。

宏達電說，VR體驗者一開始將置身於一個類似Saurischian恐龍廳的空間內，當體驗者們合作建立完成一個由骨骼構建的完整雷克斯暴龍骨架之後，便可讓暴龍復活，並隨著環境中的柱子逐漸溶解成樹木、大廳幻化成6千萬年前的美國蒙大拿州沼澤地，體驗者將可如臨現場栩栩如生地觀察雷克斯暴龍當時的生活樣貌。

宏達電強調，透過互動式多人連線VR新科技不僅深入探索恐龍家族中的暴龍的最新研究和發現，且焦點將鎖定最著名、最令人印象深刻的暴龍家族成員：雷克斯霸王龍。

Vive Arts總監張忠為表示，「美國自然史博物館是世界上最具創新性和前瞻性的博物館之一，VIVE團隊與博物館的古生物學家和science visualization團隊密切合作，根據最新研究，創建了與雷克斯暴龍的互動和科學準確的表現形式。我們很高興能看到這個非常吸引人的VR體驗，透過展覽期間的大量體驗人潮，以及未來透過VIVEPORT讓全球各地的人們都能體驗，將在教育方面帶來的深遠影響。」

《T. rex：The Ultimate Predator》特展展期為今年3月11日至2020年8月9日，除展示博物館的首款多人互動VR體驗《T. rex：Skeleton Crew》，還會展出在不同生命階段的真實尺寸的霸王龍重建；包括迄今為止最具科學準確性的霸王龍重現、化石和鑄造品，並透過大型投影和親身動手互動，來完整呈現此最具代表性的恐龍的傳奇故事。