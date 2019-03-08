中光電校園徵才啟動 明首站前進台大

2019-03-08 10:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



中光電（5371）今（8）日宣布2019年校園巡迴徵才系列活動開跑，中光電9日第一站將前進台灣大學，揮舞起「箇中強者，就是你」的標語，招募校園潛力新秀，網羅年輕創新種子加入。

中光電表示，集團自創立以來即以「創新顯示技術」為發展方向，目前在背光模組位居全球領導地位，也是最大的DLP投影機製造商。近年在經營團隊領導下，回歸「創業初心」，透過創新顯示技術來提升價值，期許從硬體開發，進階為提供創新解決方案的企業。

中光電指出，公司積極推動「雙元轉型策略」，一方面持續精進本業競爭力，一方面加速鑽研前瞻技術領域，藉由數位轉型邁進「影像識別、人工智慧（AI）和雲端加值服務」等範疇，陸續成立六家子公司與AIRD人工智慧應用中心；對跨界多元與活躍思維人才也有更甚以往的需求。

中光電此次開出的職缺，涵括光學、機構、電子、熱傳、軟體、聲學、業務、PM、行銷及專利人員等專業面向。中光電影像產品事業群總經理陳士元表示，「員工是企業成長的主要動能，公司每年規劃九天的黃金旅遊周等作法，讓同仁把這兒作為一個可以安心兼顧工作與家庭，同時一展長才、成就夢想的幸福舞台。」

陳士元期許，中光電從「暖心」出發，能得到網路世代認同，搭配在組織文化及人才培育上著力，讓新世代的未來散射出光與熱。