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日本殺人來電？東京老人詐騙的「Apo電強盜」

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郭台銘深夜曬幼齒照 網友讚：神韻都沒變！

2019-03-08 09:45經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

郭董在哪裡，絕對難不倒你。 圖／郭台銘臉書粉絲專頁
郭董在哪裡，絕對難不倒你。 圖／郭台銘臉書粉絲專頁
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鴻海（2317）董事長郭台銘昨（7）日深夜在臉書發文，以感恩一甲子為主題，貼出了母校板橋國小的畢業合照及一張家庭照，他要網友「猜猜我是哪一位，120周年校慶公布答案」；網友則是回應兒時模樣與神韻跟現在比都沒變，也有不少勸進他選總統的回應。

郭台銘在臉書指出，晚上的時間適合懷舊，「我見證了台灣篳路藍縷，經濟起飛的歷程，我的所有成就是來自這塊土地及人們給我的滋養；今年是我的小學母校板橋國120年紀念，比中華民國還要資深」。

郭台銘說：「還記得小時候校門前有一條河，現在變成車水馬龍的文化路，民國51年我小學畢業，至今已接近六十年一甲子，我想念兒時好友，也感謝當年的班導陳耀宗老師，聽說他已90多歲，但身體硬朗，不過我想他現在沒力氣拿藤條打我了」。

郭台銘表示，「我的成長象徵了這塊土地聰明，誠實，辛勸的人們奮鬥旳成果，這些成果我們每個人都有責任守護它」，最重要的守護方式是「教育」，他強調，「教育像一把開啓未來的鑰匙，如果我們不做好，未來的門不會為我們打開」。

郭台銘指出，教育生活是鴻海在硬軟整合中發展的重要拼圖，「我會繼續和大家講我的看法」。

郭董在哪裡，絕對難不倒你。 圖／郭台銘臉書粉絲專頁
郭董在哪裡，絕對難不倒你。 圖／郭台銘臉書粉絲專頁
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郭台銘貼出板橋國小創校第58屆、光復後第17屆的六年一班大合照，合計有79個同學，每個人髮型幾乎一樣，真的是很考驗眼力，網友還是熱烈的回應，猜猜那一個是兒時的郭台銘；不過，網友從另一張的家庭照指出，兒時的郭董模樣及神韻跟現在比根本沒變。

另外，也有不少的留言勸進郭台銘參選總統，網友留言：「郭董出來選總統，台灣現在需要CEO總統來大刀闊斧改造經濟」、「以前是開玩笑 不過現在郭董 應該開始認真考慮出來選總統」、「美國川普都出來了，台灣能靠您出來嗎？支持郭董選2020總統+1」、「選總統做功德，利人利己利益眾生」、 「請大家邀請郭董參與國民黨2020總統初選」。

郭台銘鴻海國民黨
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