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HTC攜手美自然史博物館 推暴龍VR體驗

2019-03-08 10:06中央社 台北8日電

戴上VR眼鏡，進入6000萬年前的美國蒙大拿州沼澤地，雷克斯暴龍栩栩如生在眼前，宏達電HTC Vive積極拓展教育文化領域，將攜手美國自然史博物館推出首款雷克斯暴龍VR體驗。

宏達電今天表示，攜手美國自然史博物館（American Museum of Natural History），推出首款雷克斯暴龍VR體驗T. rex：Skeleton Crew，將於3月11日起，在美國自然史博物館建館150週年慶的第一個主要展覽T. rex：The Ultimate Predator中開放體驗；聚焦雷克斯霸王龍，並探索恐龍家族中暴龍的最新研究和發現。

美國自然史博物館與HTC VIVE合作展出的T. rex：Skeleton Crew，是該館首次推出的互動式多人VR體驗，適合各年齡的參觀者，最多可同時容納3名體驗者；由美國自然史歷史博物館的Science Visualization團隊、HTC VIVE和遊戲開發公司Immersion共同合作開發，可在虛擬空間中處理珍貴的恐龍化石，利用最新科技探索並理解更多的古生物學知識。

VR體驗者一開始將置身於一個類似Saurischian恐龍廳的空間內，當體驗者們合作建立完成一個由骨骼構建的完整雷克斯暴龍骨架之後，便可讓暴龍復活，並隨著環境中的柱子逐漸溶解成樹木、大廳幻化成6000萬年前的美國蒙大拿州沼澤地，體驗者將可如臨現場，栩栩如生地觀察雷克斯暴龍當時的生活樣貌。

Vive Arts總監張忠為表示，美國自然史博物館是世界上最具創新性和前瞻性的博物館之一，VIVE團隊與博物館的古生物學家和science visualization團隊密切合作，根據最新研究，創建與雷克斯暴龍的互動和科學準確的表現形式。

美國自然史博物館與雷克斯暴龍及其暴龍家族有很深的淵源；第一個霸王龍骨架是由該博物館的傳奇化石獵人布朗(Barnum Brown)於1902年發現，珍貴稀有的雷克斯暴龍原始標本也是館藏之一，公開展示於Saurischian恐龍廳。

T. rex：The Ultimate Predator特展展期為2019年3月11日至2020年8月9日，除了展示博物館的首款多人互動VR體驗T. rex：Skeleton Crew，還會展出在不同生命階段的真實尺寸的霸王龍重建，而 T. rex：Skeleton Crew的VR體驗家用版本，預計今年暑假將可於VIVEPORT下載。

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