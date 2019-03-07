親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

你也不爽iPhone很久了嗎？ 網友列出4大公認缺點

布局AIoT時代戰略 台灣RISC-V聯盟7日正式起跑

2019-03-07 23:08聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

為協助台灣產業邁入AIoT(人工智慧+物聯網)時代，並從嵌入式CPU開放架構切入商用市場，由台灣物聯網產業技術協會(TwIoTA)理事長黃崇仁倡議，與力晶、智成、神盾、晶心、聯發科、瑞相、力積電、力旺、嵌譯等發起企業協助下，台灣RISC-V聯盟於7日舉辦啟動儀式，並邀請經濟部、科技部與多位教授到場見證。

台灣RISC-V聯盟由力晶科技總經理王其國擔任會長，晶心科技總經理林志明與智成科技總經理黃振昇擔任副會長。

RISC是精簡指令集(Reduced Instruction Set Computing)的縮寫，是中央處理器(CPU)一種設計架構，將電腦運算用指令數量減少，讓CPU架構在設計上能更為簡化。RISC-V發音念作risk-five，是一個基於精簡指令集(RISC)原則的開源指令集架構(ISA)。

RISC-V原始專案2010年起源於加州大學柏克萊分校，代表第五代RISC ISA設計，並在2015年由柏克萊分校與各家企業合組成立RISC-V Foundation，作為RISC-V開放架構定義、管理與推廣的非營利性組織機構。

市調機構Gartner預測，2020年將有超過200億個物聯網(IoT)裝置連上網路；工研院產科國際所研究報告也指出，AIoT晶片市場預計到2025年將達390億美元，年複合成長率高達20%。

由於每一個IoT裝置都需要使用到低功耗嵌入式CPU晶片，AI相關應用也需要嵌入式CPU進行端點運算，才能建構完整AIoT應用，因此RISC-V開源硬體指令集(ISA)核心加上端點運算IP，將成為低功耗AIoT應用最佳解決方案。

王其國表示，台灣RISC-V聯盟成立主要目的，是希望透過產、學、研三方合作方式，共同協助將RISC-V開放架構導入台灣，並串聯海內外RISC-V生態系資源，讓台灣產業從研發、設計到應用，都能具備AIoT整合能力，並搭上5G通訊趨勢與商機，進而提升台灣產業競爭力。

黃崇仁致詞時提到，RISC-V開放架構可以讓廠商快速開發新應用，尤其對於新創業者來說，不僅能在開發階段省下授權費用，也能依照自己需求增加專屬指令集，而不受限制原始授權限制，所以他認為這是台灣科技產業的新機會，值得讓大家一起投入。

為了讓相關產業能對RISC-V開放架構有更深入了解，台灣RISC-V聯盟於7日同步舉辦RISC-V與AIoT應用研討會，邀請到上海芯原微電子董事長戴偉民、晶心科技總經理林志明、嵌譯科技總經理張元銘、力晶科技副總經理陳冠州等產業專家進行技術論壇演講，並特邀交大電子所教授李鎮宜以「Where will AIoT and RISC-V meet?」為主題，分析在AIoT趨勢當中，RISC-V能夠扮演的角色與應用方式。

李鎮宜指出，未來的趨勢是數據量會呈現翻倍成長，而AI加值的功能，就是要從數據集當中找出可用訊息，並透過專家知識分析出結果，分析過程就是需要使用到領域專家的智慧。透過這樣AI加值過程所設計出來的AIoT端運算應用設備或服務，不僅在功能上具有獨特性，也能夠確保AI加值過程的設計開發價值與利潤。

至於RISC-V開放架構與AIoT結合，對於開發資料分析、淺層模型推論與低耗電等AIoT應用有不錯的配合，透過應用開發軟體的導入、感測裝置的I/O介面，以及增加多核心擴充運算功能，就能進而開發AI on Chip的應用，並推出使用AIoT技術的設備(Intelligent IoT Device，又稱AIoD)，造福人類未來生活。

為提升台灣產業在AIoT(人工智慧+物聯網)時代競爭力，台灣RISC-V聯盟7日...
為提升台灣產業在AIoT(人工智慧+物聯網)時代競爭力，台灣RISC-V聯盟7日舉辦啟動儀式。台灣物聯網產業技術協會（TwIoTA） 提供
分享

物聯網
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

不只每天逾133億營收 鴻海大數據還統計這些事

2019-03-07 19:20

反擊！葉美麗將召集董事會：要終結何昭陽違法亂紀

2019-03-07 15:41

IBM攜手宏碁、是方 瞄準多雲管理商機

2019-03-07 14:39

賽門鐵克資安報告：網頁表單淪新犯罪工具

2019-03-07 14:39

「沙崙智慧綠能科學城」上梁 催生台灣綠色矽谷

2019-03-07 14:39

仁寶跨足醫療 智慧城市展秀新品

2019-03-07 14:39

電競筆電變平價 賣更好了

2019-03-07 14:39

高刷新率電競筆電 出貨看增

2019-03-07 14:39

集邦：2021年摺疊手機滲透率突破1% 柔性面板是關鍵

2019-03-07 14:11

友達校園徵才 招募千名跨域尖兵

2019-03-07 14:05

沙崙智慧綠能科學城綠能科技示範場域上樑 年底進駐

2019-03-07 14:00

三星S10預購熱 台系鏈吃補

2019-03-07 00:54

三星開發折疊機 搶領導地位

2019-03-07 00:53

陸電商促銷 iXS再降價

2019-03-07 00:52

富比世富豪榜 郭台銘蟬聯台灣首富

2019-03-07 00:30

綠能償債 可望獲展延

2019-03-06 23:23

全國電賣家電 優惠加碼

2019-03-06 23:23

聯強印尼運籌中心 啟用

2019-03-06 23:22

鴻海結盟研華 攻智慧製造

2019-03-06 23:16

中華電5G連線完成 商用邁大步

2019-03-06 23:15

中華電攜五醫院 打造健康雲

2019-03-06 23:13

郭董午餐…米粉米粉米粉

2019-03-06 23:11

動工在即 華為要用466億打造上海青浦研發基地

2019-03-06 19:48

iPhone加速貶值？大陸市場今年第三度降價

2019-03-06 18:35

騙不了它！AI面試官 看穿你的心

2019-03-05 13:30

零售業導入AI 省下1個「蘋果」產值

2019-03-05 12:59

Fintech嘗鮮期已過 下一步該往哪走？

2019-03-03 08:39

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:21

高刷新率電競筆電面板 今年出貨估量增

2019-03-07 12:17
看更多

熱門文章

李雪雯／不要弄錯方向了 勞保的問題不是「月領比一次領優」！

2019-03-07 16:07

台灣人最愛現金回饋卡 辦卡先看這3指標

2019-03-07 15:27

很多人不知道！這種情形 周六、周日上班沒加班費

2019-03-07 10:53

全球第4多！富比世富豪榜 台灣新增9人

2019-03-06 23:41

小資存股！這四件事不可不知

2019-03-07 14:51

熱錢燒 兩月湧入2,000億

2019-03-06 23:38

不只每天逾133億營收 鴻海大數據還統計這些事

2019-03-07 19:20

無人商店夯 這台咖啡機半年可回收成本

2019-03-07 06:23

三星S10預購熱 台系鏈吃補

2019-03-07 00:54

0206期權大屠殺投資人賠逾40億 金管會罰17家678萬

2019-03-07 18:19

經濟解析／新台幣該升or貶？從立委拍桌看央行總裁兩難

2019-03-07 12:38

胡亦嘉硬插手管華頓投信 金管會：最重可撤照

2019-03-07 17:51

達新台中大遠百商圈精華土地 委託世邦魏理仕標售

2019-03-07 08:49

韓國瑜擬推自由經濟示範區 楊金龍：須防制洗錢

2019-03-07 09:49

保險不是有保必賠 必懂兩大不賠重點

2019-03-07 12:55

「風水寶地都敢賣」 股東要大同給交代

2019-03-07 21:23

一銀120歲 拚四個跨越

2019-03-07 00:24

大陸喊降稅 台商未必有利

2019-03-07 00:15

反擊！葉美麗將召集董事會：要終結何昭陽違法亂紀

2019-03-07 15:41

NCC考量國安 擴大禁用陸製設備

2019-03-07 00:09

富比世富豪榜 郭台銘蟬聯台灣首富

2019-03-07 00:30

人才外流留台意願低 科技部：低薪是關鍵

2019-03-07 17:52

玉山金五大業務 全面導入AI

2019-03-07 00:23

吳東進攻少子化商機 璽悅月子中心將貼著傑仕堡發展

2019-03-06 23:51

係金ㄟ！全台首筆宗教宅現身 只有基督徒才能買

2019-03-07 12:04

合庫銀行今年擴大徵才 將招募680人

2019-03-07 05:56

金融業法遵改善 罰款少了

2019-03-07 00:10

三星開發折疊機 搶領導地位

2019-03-07 00:53

洗錢防制處分 金管會多採糾正

2019-03-07 00:04

陸電商促銷 iXS再降價

2019-03-07 00:52

中信金搶創意人才 非營業單位開放可穿球鞋上班

2019-03-07 20:44

楊金龍談股房：股市還會盤整、房市仍穩

2019-03-07 11:33

信用卡現金回饋當道 無門檻無限制無效期最好

2019-03-07 17:49

外資持有台幣資產 大增

2019-03-07 00:24

壽險業被匯損嚇到！改變策略降避險比率、到匯市買美元

2019-03-07 10:41

名家觀點／區塊鏈、代幣經濟和產業創新...

2019-03-07 00:38

特斯拉大降價 公平會立案調查

2019-03-07 20:12

電競筆電變平價 賣更好了

2019-03-07 14:39

國發會新人事 國土處長由台南市府參事彭紹博接任

2019-03-07 10:31

楊金龍露口風：3月21日理監事會議不會升降息

2019-03-07 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top