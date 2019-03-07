布局AIoT時代戰略 台灣RISC-V聯盟7日正式起跑

2019-03-07 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



為協助台灣產業邁入AIoT(人工智慧+物聯網)時代，並從嵌入式CPU開放架構切入商用市場，由台灣物聯網產業技術協會(TwIoTA)理事長黃崇仁倡議，與力晶、智成、神盾、晶心、聯發科、瑞相、力積電、力旺、嵌譯等發起企業協助下，台灣RISC-V聯盟於7日舉辦啟動儀式，並邀請經濟部、科技部與多位教授到場見證。

台灣RISC-V聯盟由力晶科技總經理王其國擔任會長，晶心科技總經理林志明與智成科技總經理黃振昇擔任副會長。

RISC是精簡指令集(Reduced Instruction Set Computing)的縮寫，是中央處理器(CPU)一種設計架構，將電腦運算用指令數量減少，讓CPU架構在設計上能更為簡化。RISC-V發音念作risk-five，是一個基於精簡指令集(RISC)原則的開源指令集架構(ISA)。

RISC-V原始專案2010年起源於加州大學柏克萊分校，代表第五代RISC ISA設計，並在2015年由柏克萊分校與各家企業合組成立RISC-V Foundation，作為RISC-V開放架構定義、管理與推廣的非營利性組織機構。

市調機構Gartner預測，2020年將有超過200億個物聯網(IoT)裝置連上網路；工研院產科國際所研究報告也指出，AIoT晶片市場預計到2025年將達390億美元，年複合成長率高達20%。

由於每一個IoT裝置都需要使用到低功耗嵌入式CPU晶片，AI相關應用也需要嵌入式CPU進行端點運算，才能建構完整AIoT應用，因此RISC-V開源硬體指令集(ISA)核心加上端點運算IP，將成為低功耗AIoT應用最佳解決方案。

王其國表示，台灣RISC-V聯盟成立主要目的，是希望透過產、學、研三方合作方式，共同協助將RISC-V開放架構導入台灣，並串聯海內外RISC-V生態系資源，讓台灣產業從研發、設計到應用，都能具備AIoT整合能力，並搭上5G通訊趨勢與商機，進而提升台灣產業競爭力。

黃崇仁致詞時提到，RISC-V開放架構可以讓廠商快速開發新應用，尤其對於新創業者來說，不僅能在開發階段省下授權費用，也能依照自己需求增加專屬指令集，而不受限制原始授權限制，所以他認為這是台灣科技產業的新機會，值得讓大家一起投入。

為了讓相關產業能對RISC-V開放架構有更深入了解，台灣RISC-V聯盟於7日同步舉辦RISC-V與AIoT應用研討會，邀請到上海芯原微電子董事長戴偉民、晶心科技總經理林志明、嵌譯科技總經理張元銘、力晶科技副總經理陳冠州等產業專家進行技術論壇演講，並特邀交大電子所教授李鎮宜以「Where will AIoT and RISC-V meet?」為主題，分析在AIoT趨勢當中，RISC-V能夠扮演的角色與應用方式。

李鎮宜指出，未來的趨勢是數據量會呈現翻倍成長，而AI加值的功能，就是要從數據集當中找出可用訊息，並透過專家知識分析出結果，分析過程就是需要使用到領域專家的智慧。透過這樣AI加值過程所設計出來的AIoT端運算應用設備或服務，不僅在功能上具有獨特性，也能夠確保AI加值過程的設計開發價值與利潤。