中興新村高等研究園區範圍縮小 更名為中興園區

2019-03-07 21:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



中部科學園區管理局今（7）日宣布，位於中興新村的「中興園區都市計畫變更」案，已獲內政部都市計畫委員會審議通過。此次都市計畫變更，主要是將北核心及中部區域恢復為原土地使用分區，期望讓中興新村風華再現。

中科管理局長陳銘煌說，根據這項都市計畫變更案，科學園區範圍正式由原「中興新村高等研究園區」261.5公頃，縮減至南核心區面積36.58公頃，並更名為「中興園區」。

其餘北核心及中間宿舍區域，則移由國家發展委員會研議活化利用方案，成立中興新村活化專案辦公室，並於今年1月1日起承接中興新村北核心、中部區域有關辦公廳舍調配、宿舍運用及公設的維運業務。

陳銘煌指出，有關南核心的中興園區，由中科管理局繼續辦理招商，目前已引進11家以研發為主的高科技及文創廠商，計畫投資額共計50億元。

其中，百佳泰、信織、瀛海、正瀚生技等6家公司已進駐營運，加上工研院中創園區及資策會，已有25家高科技廠商進駐，合計30餘家公司，去年營業額3.41億元，較上年成長39%。