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Fitbit推新款智慧手表 帶旺英業達

2019-03-07 19:59經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

Fitbit今（7）日發表四款全新穿戴式裝置，其中低價版的智慧手表Fitbit Versa Lite，售價159.95美元（約新台幣4,799元），CP值相當高，可望帶動代工廠英業達2019年在智慧手持裝置的出貨量。

英業達智慧手持裝置主要客戶，包括蘋果的AirPods與HomePod、小米、Fitbit與Sonos等，由於小米近期也陸續發表新款智慧手機，均可望推升英業達2019年的出貨量持續增長。

根據IDC的統計，Fitbit2018全年穿戴裝置出貨1,380萬台，市占率8%，全球排名第三，僅次於蘋果及小米。法人認為，推升英業達2019年智慧手持裝置成長的引擎，主要仍是小米，預估英業達出貨給小米手機的數量，將由2018年的3,200萬支，成長到今年的3,500萬支。

Fitbit今天發表Fitbit Versa Lite、Fitbit Inspire HR、Fitbit Inspire、Fitbit Ace 2等四款新產品，並將帶來全新升級的軟體功能，為用戶帶來更多個性化錶面、更易理解的分析資料、以及更便於聯繫溝通的Fitbit網路社群。

其中Fitbit Versa Lite具備了Fitbit Versa所有核心的健康與健身功能，包括24小時Pure Pulse心率追蹤、睡眠階段監測、相對血氧含量（SpO2）感測、15種以上自設目標的運動模式、GPS連接、走動提醒、手機通知、加入熱門的第三方應用程式、長達四天以上的待機時間，以幫助追蹤用戶的健康指標。

作為Fitbit家族高CP值的一款智慧手錶、並搭配全新的外觀色彩，Fitbit Versa Lite於美國的建議售價是159.95美元，較Fitbit Versa便宜40美元，為想要擁有一款兼具美型與實用、又易於操作的智慧手錶使用者提供新的選擇。

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