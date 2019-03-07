台灣IBM：下半年將在台北成立客戶體驗中心

2019-03-07 17:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



科技公司台灣IBM宣布，今年下半年將在台北成立IBM客戶體驗中心（IBM Client Center），以便協助客戶夥伴了解科技發展新方向，並轉型為「認知型企業」，開啟邁向認知型企業新篇章。

台灣IBM技術長暨業務副總經理徐文暉說，自2006年起，IBM在大中華區開設客戶體驗中心，台北客戶體驗中心將是大中華區繼北京、廣州、上海以及香港之後的第5個客戶體驗中心。

台灣IBM總經理高璐華指出，「認知型企業」指的是能發揮人工智慧優勢的企業，主要特色包括具有敏捷創新的企業文化、採用新一代應用系統、以及由資料（數據）驅動，支援關鍵工作流程與平台等。

針對今年台灣營運展望， 高璐華表示，IBM持續投入認知技術研發和創新，不斷重新定義科技、人性、商業，期望能繼續協助台灣各個產業進行數位轉型，展開AI、多雲和數位轉型的創新旅程。

高璐華指出，2019年科技的力量將持續重塑全球商業和社會的樣貌。台灣IBM將「匯」定義為今年的關鍵字，對我們而言，2019年將是整合 (Integration) 的一年，也是協同客戶、夥伴和人才展開新旅程 (Journey) 的一年。

因應認知時代來臨，台灣IBM2019年以「智匯賦能 創新前行」為主題，提出整合創新科技、商業和人才的ABCDE 2.0，將匯集新一代智慧技術與服務能量，聚焦產業數位轉型需求，以在地客戶體驗中心 （IBM Client Center）與客戶一同前行數位再造的創新旅程，開啟邁向認知型企業新篇章。

IBM商業價值研究院(IBM Institute for Business Value)在今年稍早發佈的認知型企業報告中指出，認知型企業有7個重要的功能層，分別為：敏捷創新的文化，包括新技能，員工技能和工作方式，以及以人為本的企業文化；業務平台的生態系統，包括特定的產業平台以及交易平台；為前後台流程及決策提供認知型的工作流程；具備指數級發展潛力的科技，例如人工智慧、IoT、5G、自動化和區塊鏈；由資料驅動，支援關鍵工作流程和平台；採用新一代應用系統；安全、開放以及混合的多雲基礎架構。

市場調查研究機構IDC預測，未來企業若不加速數位創新，到2022年將失去三分之二的市場機會，企業需重新審視創新。因此，2019年是「重塑創新競賽」的關鍵年。