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世足賽帶動需求 去年全球電視出貨量衝上2.21億台

2019-03-07 17:06經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

2018年全球電視市場增長2.9%，出貨量達到2.21億台，主要受惠於許多消費者升級電視觀看世界盃足球賽，帶動上半年銷量激增。根據IHSMarkit的統計，2018年第4季首見全球電視出貨量中有超過一半是超高清電視，並且電視屏幕尺寸也在不斷擴大。

IHSMarkit研究總監PaulGray表示，新電視螢幕的平均尺寸還在以每年至少1英寸的速度增長，特別是西歐和拉丁美洲市場，2018年的增速超過平均水平。

隨著液晶面板價格下跌，消費者顯然更關心螢幕尺寸擴大，而非花更少的錢。即使是在消費者一直抵觸購買大尺寸電視的日本，其平均螢幕尺寸亦在逐年增加。

受更大尺寸螢幕的推動，超高清電視出貨量達到9,900萬台。 2018年，中國以3,010萬台電視出貨量，領先全球市場，其次是北美，出貨量為2,470萬台。 2018年第四季西歐電視出貨量中近63%為超高清電視，這一比例在全球所有地區中所占比重最大。

2018年，全球8K電視出貨量僅為1.86萬台。 Gray指出，去年，日本廣播公司NHK推出了8K頻道，這是一個重要的里程碑，從而令日本8K電視出貨量在2018年第四季加快增長。

2018年，支持超高清流媒體服務的智能電視出貨量持續增長。 2018年第四季，電視出貨量中超過四分之三為智能電視。北美電視出貨量中，超過85%為智能電視，較去年提高10個百分點。

以日本和西歐市場為首，OLED電視出貨量創下新高，2018年第四季OLED電視出貨量略低於100萬台（90萬），同比增長20%。

由於競爭加劇，55英寸大屏幕OLED電視的實惠程度在西歐創下新高。同時，美國市場的OLED電視出貨量同比下跌26%，一定程度上是因為大尺寸液晶電視價格急劇回落。

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