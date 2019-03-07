友達啟動校園徵才 宣布招募1,000名新血

2019-03-07 14:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



面對產業競爭的嚴峻挑戰，友達（2409）今（7）日宣布今年將招募1,000名優質人才，除鎖定具備理工背景的應屆畢業生，更強力募集軟硬體整合、大數據分析及AI人工智慧跨域尖兵，藉由不同核心領域的菁英加入，強化公司在價值轉型、技術創新、智慧製造的成長動能，站穩在加值及高階產品市場的領先地位。

友達永續長古秀華表示，友達持續發展高附加價值的產品組合，將面板應用進一步延伸到交通、商業、醫療等應用場域，希望藉由軟體及韌體的系統整合人才，發展智慧家庭、智慧零售、車聯網等整合解決方案，驅動更多軟硬整合的創新與服務模式。因應智慧製造轉型，公司除了持續投入研發創新，更積極發展彈性靈活的製造能力。

友達將於3月9日至3月23日，在台大等11所院校展開校園徵才活動，需求科系包含來自電子電機、光電、通訊、機械、化學、材料、物理、統計及數學等領域的應屆畢業生，同時因應公司價值轉型布局，也強力招募軟硬體整合、大數據分析、AI等科技菁英。

為預約優秀人才，友達表示，將在校園徵才開放現場面試，由主管與學生進行一對一面談，表現優異者將當場錄取，需服兵役者也能夠先報到再服役，提早確定職涯方向，歡迎有志者加入友達，在世界級的舞台上發揮所長、一展抱負。

友達長期深耕校園，與各大院校展開產學合作計畫，2017年起攜手仁寶、緯創成立「GOLF學用接軌聯盟」，針對優秀在校生提供線上課程及企業實習，在導師制一對一的帶領下，讓學生了解企業內部實務運作，並開放全台唯一的液晶面板實習工廠，協助有效整合學校理論與產業實務，縮短學用落差情況。