摺疊手機滲透率2021年約1% 關鍵在柔性AMOLED面板

2019-03-07 14:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



隨著智慧型手機市場飽和，廠商將摺疊式手機視為一個有潛力的設計型態，希望刺激更多需求，TrendForce光電研究（WitsView）認為，這一兩年摺疊手機應該還處在了解市場反應與調整產品設計的階段，預計今年摺疊手機占智慧型手機市場滲透率僅0.1%，2021年才有機會突破1%，2022年加速攀升至3.4%，其中的關鍵就在柔性AMOLED面板。

WitsView指出，在今年MWC上，三星、華為等廠商已展示相關概念機種，但今年摺疊式手機占智慧型手機市場滲透率仍然很低，須等到更多面板供應商加入，及面板成本明顯改善後，摺疊手機滲透率才有機會突破及攀升。

WitsView研究協理范博毓指出，三星與華為在產品設計上最明顯的不同是內摺或外摺的選擇；三星採用內摺螢幕搭配外螢幕的雙螢幕設計，華為則是單一螢幕外摺設計。整體而言，內摺或外摺設計各有優點，但離理想的目標仍有一段距離。

WitsView認為，比較直觀的設計是外摺式，因為不需要額外添加外螢幕，可在手機和平板電腦之間切換使用模式；但外摺式的主要問題是，保護上蓋材料目前仍是以塑膠基材為主，會有強度和耐刮性的疑慮，這可能也是三星選擇內摺設計的原因之一。

WitsView表示，保護上蓋有沒有機會重新擁抱超薄玻璃材料，仍需要時間來驗證。除了需觀察材料規格持續進化的發展外，在智慧型手機市場中，對玻璃式保護上蓋的觸感與視覺已經習以為常的消費者，能否接納塑料式保護上蓋，也將是一大關鍵。

從面板供給端來看，現階段能穩定供應摺疊式面板的廠商不多。三星仰賴自家面板資源，供貨上不虞匱乏，華為則須仰賴中國面板廠，但規模可能仍受制於技術與良率。至於其他手機品牌則受限於缺乏穩定面板供貨，可能成為摺疊式手機發展初期較大的瓶頸點。

WitsView觀察，目前對中國面板廠而言，柔性AMOLED面板還是處於起步階段，實質供給能力有限，目前產能規模約占全球27%，短期內韓系廠商具有絕對優勢。但未來二至三年內中國面板廠新增的柔性 AMOLED面板產能將陸續進入投產，2020年後，中國區的柔性AMOLED產能將逐漸追上韓系面板廠的產能水準。

WitsView表示，在供給增加且競爭力提升後，面板價格將有機會開始下滑。

此外，中國手機品牌在全球市場能見度高，對AMOLED面板以及摺疊式手機的潛在需求大，未來對於去化中國面板廠產能將帶來一定的助益。