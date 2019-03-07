TrendForce：摺疊手機滲透率2021年才到1%

2019-03-07 14:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



TrendForce光電研究（WitsView）認為，這一兩年摺疊式手機應該還處在了解市場反應與調整產品設計的階段，預計2019年摺疊式手機占智慧型手機市場滲透率僅0.1%。須等到更多面板供應商加入，以及面板成本明顯改善後，2021年摺疊手機滲透率才有機會突破1%，2022年加速攀升至3.4%。

WitsView研究協理范博毓指出，三星與華為在產品設計上最明顯的不同是內摺或外摺的選擇。三星採用內摺螢幕搭配外螢幕的雙螢幕設計，華為則是單一螢幕外摺設計。

整體而言，內摺或外摺設計各有優點，但離理想的目標仍有一段距離。WitsView認為，比較直觀的設計是外摺式，因為不需要額外添加外螢幕，可於手機和平板電腦之間切換使用模式。

但外摺式的主要問題是，保護上蓋材料目前仍是以塑膠基材為主，會有強度和耐刮性的疑慮，這可能也是三星選擇內摺設計的原因之一。但內摺的技術難度遠高於外摺，因為摺點的彎折半徑小，在製程調整與材料的選用上要下很大的工夫。三星在這部分佈下不少專利，也代表三星在內摺設計的範疇上仍擁有一定的技術優勢。

另一方面，保護上蓋有沒有機會重新擁抱超薄玻璃材料，仍需要時間來驗證。除了需觀察材料規格持續進化的發展外，在智慧型手機市場中，對玻璃式保護上蓋的觸感與視覺已經習以為常的消費者，能否接納塑料式保護上蓋，也將是一大關鍵。

從面板供給端來看，現階段能穩定供應摺疊式面板的廠商不多。三星仰賴自家面板資源，供貨上不虞匱乏，華為則須仰賴中國面板廠，但規模可能仍受制於技術與良率。至於其他手機品牌則受限於缺乏穩定面板供貨，可能成為摺疊式手機發展初期較大的瓶頸點。