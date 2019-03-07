集邦：2021年折疊手機滲透率突破1% 柔性面板是關鍵

2019-03-07 14:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



華為的折疊手機是單一螢幕外折設計。 美聯社 分享 facebook 在2019年MWC上，三星、華為等廠商已展示相關概念機種，集邦光電研究（WitsView）認為，這一兩年折疊式手機應該還處在了解市場反應與調整產品設計的階段，預計2019年折疊式手機占智慧型手機市場滲透率僅0.1%；等更多面板供應商加入及成本明顯改善後，2021年折疊手機滲透率才有機會突破1%，2022年加速攀升至3.4%。

WitsView研究協理范博毓指出，三星與華為在產品設計上最明顯的不同是內折或外折的選擇。三星採用內折螢幕搭配外螢幕的雙螢幕設計，華為則是單一螢幕外折設計。整體而言，內折或外折設計各有優點，但離理想的目標仍有一段距離。WitsView認為，比較直觀的設計是外折式，因為不需要額外添加外螢幕，可於手機和平板電腦之間切換使用模式。

但外摺式的主要問題是，保護上蓋材料目前仍是以塑膠基材為主，會有強度和耐刮性的疑慮，這可能也是三星選擇內摺設計的原因之一。

內折的技術難度遠高於外折，因為摺點的彎折半徑小，在製程調整與材料的選用上要下很大的工夫。

三星在這部分佈下不少專利，也代表三星在內折設計的範疇上仍擁有一定的技術優勢。

另一方面，保護上蓋有沒有機會重新擁抱超薄玻璃材料，仍需要時間來驗證。除了需觀察材料規格持續進化的發展外，在智慧型手機市場中，對玻璃式保護上蓋的觸感與視覺已經習以為常的消費者，能否接納塑料式保護上蓋，也將是一大關鍵。

從面板供給端來看，現階段能穩定供應折疊式面板的廠商不多。三星仰賴自家面板資源，供貨上不虞匱乏，華為則須仰賴中國面板廠，但規模可能仍受制於技術與良率。至於其他手機品牌則受限於缺乏穩定面板供貨，可能成為折疊式手機發展初期較大的瓶頸點。

WitsView觀察，目前對中國面板廠而言，柔性AMOLED面板還是處於起步階段，實質供給能力有限，目前產能規模約占全球27%，短期內韓系廠商具有絕對優勢。

但未來二至三年內中國面板廠新增的柔性 AMOLED面板產能將陸續進入投產，2020年後，中國區的柔性AMOLED產能將逐漸追上韓系面板廠的產能水準。

在供給增加且競爭力提升後，面板價格將有機會開始下滑。此外，中國手機品牌在全球市場能見度高，對AMOLED面板以及折疊式手機的潛在需求大，未來對於去化中國面板廠產能將帶來一定的助益。

WitsView指出，目前折疊機處於開發初期，除了高價位將直接影響滲透率成長外，還有一大原因是折疊手機為消費者帶來的附加價值仍不明確，因此接下來應觀察廠商如何說服消費者，並透過軟體與使用介面的優化，整合折疊機在硬體設計的特殊性，刺激銷售進一步成長。

另外，5G標榜的高傳輸速度、低延遲性等概念，加上摺折疊式手機螢幕可大可小的優勢，有機會增進消費者在這類裝置的使用體驗。

預期2021年後，5G將開始逐漸普及，到時候在供給產能與技術上逐漸到位的折疊式手機也可望搭上換機風潮，開始拉高市場滲透率。