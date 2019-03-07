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友達校園徵才 招募千名跨域尖兵

2019-03-07 14:05經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

面對產業競爭的嚴峻挑戰，友達光電宣布今年將招募1,000名優質人才，除了鎖定具備理工背景的應屆畢業生，更強力募集軟硬體整合、大數據分析及AI人工智慧跨域尖兵，藉由不同核心領域的菁英加入，強化公司在價值轉型、技術創新、智慧製造的成長動能，站穩在加值及高階產品市場的領先地位。

友達光電永續長古秀華表示，友達持續發展高附加價值的產品組合，將面板應用進一步延伸到交通、商業、醫療等應用場域，希望藉由軟體及韌體的系統整合人才，發展智慧家庭、智慧零售、車聯網等整合解決方案，驅動更多軟硬整合的創新與服務模式。

因應智慧製造轉型，公司除了持續投入研發創新，更積極發展彈性靈活的製造能力，歡迎具備AI、數據分析、軟硬體專長、跨領域整合能力、國際視野及勇於自我挑戰的優秀人才一同加入友達。

友達長期深耕校園，與各大院校展開產學合作計畫，2017年起成立GOLF （Gapof Learning & Field）學用接軌聯盟，針對優秀在校生提供線上課程及企業實習，在導師制一對一的帶領下，讓學生了解企業內部實務運作，並開放全台唯一的液晶面板實習工廠，學生不僅可以近距離觀看設備機台構造，還能進入無塵室了解面板製作過程，有效整合學校理論與產業實務，縮短學用落差情況，培養職場即戰力、提早與產業接軌。

針對內部人才培育設立友達大學，依據員工不同的核心專長及職務，2018年起成立未來學院以AI、5G、物聯網等前瞻趨勢科技為主軸，除了安排系列講座進行深度剖析，也設計「微學堂」線上影音課程，讓員工不論身處何地都能快速掌握趨勢，將數位化轉型融入企業DNA，全面培育下世代創新人才。

友達將於3月9日至3月23日在台大等11所院校展開校園徵才活動，需求科系包含來自電子電機、光電、通訊、機械、化學、材料、物理、統計及數學等領域的應屆畢業生，同時因應公司價值轉型布局，也強力招募軟硬體整合、大數據分析、AI人工智慧等科技菁英。

為預約優秀人才，友達將在校園徵才開放現場面試，由主管與學生進行一對一面談，表現優異者將當場錄取，需服兵役者也能夠先報到再服役，提早確定職涯方向，歡迎有志者加入友達，在世界級的舞台上發揮所長、一展抱負。

友達鎖定軟硬整合人才，校園徵才千名跨域尖兵，要驅動價值轉型動能。 圖／友達提供
友達鎖定軟硬整合人才，校園徵才千名跨域尖兵，要驅動價值轉型動能。 圖／友達提供
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友達徵才
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