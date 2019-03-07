高刷新率電競筆電面板 今年出貨估量增

2019-03-07 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



電競商機強，且具備120Hz高螢幕刷新率的電競筆電，接受度漸增，研調IHS Markit指出，具備120Hz以上高刷新率的電競筆電，去年全年約占整體電競筆電出貨量約30%，今年預期會持續增加，電競筆電面板亦然。「面板雙虎」友達（2409）和群創積極攻電競筆電，可望受惠。

IHS首席分析師許靖昇（Jason Hsu）表示，去年高刷新率電競筆電面板，出貨量約270萬片，今年有機會成長到410萬片，其中120Hz的電競筆電面板，出貨量成長將最多，原因在其已低於1,000美元，價格更親民，加上電競在東南亞獲得政府支持，有機會帶動入門款電競筆電需求。

許靖昇指出，電競在東南亞獲政府支持，發展速度更勝於中國大陸和美國，不過當地消費者物價指數（CPI）低，入門款電競筆電相較高階款，更受消費者青睞，進而有望帶動搭載120Hz的電競筆電，在今年出貨量增。

此外，許靖昇也說，輝達（Nvidia）於今年美國消費性電子展（CES）推出新款GeForce RTX顯示卡，使高端電競筆電基準大洗牌，144Hz筆電可望降價，進而帶動其在市場的滲透率。整體來說，120Hz到240Hz的電競筆電面板市場，在今年更多供應商投身電競市場，刺激競爭加劇的情況下，前景可期。

友達在電競著墨時間長，其導入Mini LED的新產品，首波也先量產電競監視器和筆電；Mini LED電競監視器面板去年底量產出貨，預計今年下半年，Mini LED電競筆電面板也將量產。友達總經理蔡國新日前表示，幾乎市面上所有電競IT產品，都有友達的影子，電競監視器市占率目前超過60%，若單看高階，應超過80%。

群創看好電競商機，去年應用其筆電技術，發表16.1吋144Hz電競筆電面板，並已打進一線品牌大廠供應鏈，去年第四季放量。群創表示，公司領先全球推出16.1吋極致窄邊框電競筆電面板，超越傳統15.6 吋筆電尺寸，提供更大面積與窄邊框面板的視覺效果。