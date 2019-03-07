COMPUTEX官方獎項 5G、資安、外商是焦點

2019-03-07 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



MWC（世界行動通訊大會）二月底在巴塞隆納落幕，5G手機成為媒體關注焦點，讓5G在2020年全面商轉目標又向前邁進一步；將於5月底登場的COMPUTEX（台北國際電腦展）也開始暖身，除了將展示AI、IoT、電競／XR、智慧零售、區塊鏈等主題外，5G也將成為主要議題。

跟隨產業趨勢，官方年度獎項Best Choice Award（BC Award）今年增設5G、資安、外商等類別，而且報名不限件數，完全免費，報名時間至3月19日截止。

全面連網應用新挑戰 資訊安全受關注

面對5G全面連網時代的來臨，使得企業機構平台的安全性日益受到重視，市調機構Gartner預測，2019年資安相關支出將會擴張至1,240億美元，年增8.7％，其中，約有130億美元的支出會用在網路安全裝置上。因應此一趨勢，BC Award於今年新增資安類別獎項。

廠商獲獎品質保證 邀請外商共襄盛舉

COMPUTEX主辦單位之一TCA（台北市電腦公會）指出，BC Award至今已經邁入第18屆，許多創新產品都曾透過得獎獲得買主與消費者肯定，而且得獎廠商能使用Best Choice Award獎項LOGO為產品做行銷，進而將產品推廣至海內外市場。新創廠商Maktar就表示，2018年獲得BC Award獎項，不僅為產品「Qubii備份豆腐」宣傳上加分，更建立消費者對產品的信賴感，對於新創團隊來說，非常有幫助。

TCA表示，BC Award今年為鼓勵外商企業，也增設評審特別獎─外商獎，歡迎參與COMPUTEX的外商一起「共襄盛舉」。