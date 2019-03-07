仁寶加速醫療佈局 參展智慧城市展

2019-03-07 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



仁寶（2324）今年本業看旺，營收目標雙位數成長，新業務醫療事業也加速佈局，宣布將於智慧城市展展出「仁寶i照護」及「愛糖寶」，希望在代工本業外，開拓新營運動能。

2019智慧城市展將於3月26日至3月29日在南港展覽館登場，仁寶響應智慧醫療科技新世代，將注入人工智慧（AI）、物聯網及大數據分析等技術亮點，環扣智慧科技為主題，將產品再升級及深度整合，展出仁寶i照護-日照居服雲端系統及愛糖寶-慢性病及糖尿病遠距照護系統。

仁寶i照護和愛糖寶產品結合人工智慧、自然語意技術發展「線上對話機器人」，可有效減輕照顧人力；也導入物聯網技術和軟硬體整合，串聯社區、居家、長照機構和醫療院所的照護，可節省適應不同系統所需的教育訓練和時間，進而提升行政作業效率及提高營運績效。

仁寶指出，透過試煉場域的導入，目前已經積累超過15家長照機構及醫療院所的成功案例，在智慧長照及遠距照護全面領航，蛻變全台城鄉照顧服務，讓銀髮照護生活更便利。

仁寶集團近年積極佈局醫療事業，除了推出「仁寶i照護」及「愛糖寶」等照護系統外，也跨入醫療器材及癌症免疫細胞跟幹細胞療法。仁寶三年前併購勤立生物科技，主攻血糖膽固醇跟尿素三合一測試器及試片。在經過多年燒錢後，去年已正式獲利，預期今年將有三倍獲利。

此外，由仁寶副董事長陳瑞聰及董事長許勝雄個人投資的瑞寶生物科技，則主攻癌症免疫細胞跟幹細胞療法，隨著政府法令對細胞療法逐漸轉為開放態度，瑞寶營運也會轉趨積極，仁寶今年也會認購股權參與經營。