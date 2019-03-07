陸手機玻璃女王：5G折疊手機能否普及仍有待觀察

2019-03-07 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



在2月底舉行的全球最大電信展2019年世界行動通訊展（MWC）上，三星、華為等多家手機大廠紛紛量出自家5G折疊手機。不過，大陸「手機玻璃女王」、藍思科技董事長周群飛指出，5G折疊手機推出很多消費者很開心，但它會不會成為一個普及產品，還有待消費者接受，企業最好不要一窩蜂去創新投資。

三星、華為相繼推出5G折疊手機不僅驚艷市場，也推升大陸柔性面板廠股價在過去一段時間狂飆。其中，大陸面板大廠京東方A在截至3月5日的近18個交易日中，股價就大漲達72.７%。

但據人民日報報導，同時擔任大陸全國政協委員的周群飛，6日在全國政協13屆二次會議一場記者會中表示，企業一定要考慮自身所在行業領域的市場需求，要注重技術創新與市場需求的有效銜接。

周群飛說，「大家前段時間看到5G折疊屏很開心，但它能否成為受歡迎的產品，還要接受消費者的檢驗。如果一窩蜂去研發，感覺市場需求很大，用低價去競爭，可能難以保證企業的投資回報。」

不過，周群飛也指出，創新與風險本來就是一體兩面的關係。從創新的內涵來看，創新始終伴隨著風險。如果大家害怕有風險，不去創新，消費者也就用不到很好的產品。

由周群飛一手創辦的藍思科技是一線觸控螢幕製造商，其產品廣泛應用於手機、平板電腦等消費性電子產品，全球市占率約達五分之一，蘋果、三星等大廠都是藍思科技的客戶，周群飛在大陸也因此被稱為「手機玻璃女王」。