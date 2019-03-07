富比世富豪榜 郭台銘蟬聯台灣首富

2019-03-07 00:30 聯合報 編譯 聯合報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



圖／聯合報提供 分享 facebook 富比世雜誌（Forbes）公布二○一九年全球億萬富豪榜，電商巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯蟬聯世界首富寶座。而台灣總計有四十位身價估達十億美元的富人進榜，其中鴻海集團董事長郭台銘蟬聯台灣首富，新進榜的台灣富豪則有九位。

根據最新億萬富翁排行榜，今年有二一五三位身價超過十億美元的富豪上榜，比去年的二二○八位少，總資產也從九點一兆美元下滑至八點七兆美元，是二○一六年以來首見。台灣排名前五高的富豪身價與去年相比也縮水，主要是全球經濟受到貿易戰威脅，經濟與股市的動盪，導致全球富豪都受波及。

鴻海董座郭台銘以六十三億美元蟬聯台灣首富，旺旺集團董事長蔡衍明仍以六十億美元緊追在後，之後為長春集團林書鴻、廣達林百里以及國巨陳泰銘。

台灣這次首度進榜的九位富豪中，有三位是繼承而來，分別是聯邦集團創辦人林榮三的遺孀林張素娥、長春石化集團共同創辦人的兒子鄭正與女兒鄭信愛。奇美集團創辦人許文龍則是在二○○五年之後重回榜內。

五十五歲的貝佐斯去年淨值逆勢暴增一百九十億美元，達到一千三百一十億美元，蟬聯世界首富。只是他最近剛宣布要離婚，按理他的前妻有權分到一大筆財產，因此貝佐斯的首富寶座可能隨時不保。

至於亞洲首富為騰訊執行長馬化騰，以三百八十八億美元榮登世界第二十名。阿里巴巴集團創辦人馬雲則摔出全球前二十名。

全球最年輕就身價十億美元以上的白手起家富豪也換人了，二十一歲的Kylie化妝品創辦人凱莉·詹娜（Kylie Jenner），打敗臉書創辦人祖克柏當年以二十三歲跨過的紀錄。就算依彭博資訊的計算方法，也認定詹娜的財富已有十點二億美元。祖克柏的身家這一年來蒸發了九十億美元，降至六百二十三億美元，由第五名退至第八名。