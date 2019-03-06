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五家電信招募人才 大數據、AI人才最搶手

2019-03-06 21:18經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

台灣五家電信業者中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星及亞太電信大搶人才，中華電信招募1,600人，遠傳招募超過1,000人，台灣之星也要招募近千人，亞太電信則有200名額，台灣大則是重質不重量，但五家電信業者不約而同都要搶大數據跟AI人工智慧人才。

中華電信表示，因應企業轉型及新興業務的發展，總經理謝繼茂率徵才團隊，前進校園積極爭取優秀的年輕夥伴加入，第一站將於3月9日台大校園徵才博覽會展開，希望藉此為中華電信注入更充沛的活力和創新能量。

中華電信強調，有別於過往校園博覽會招募人才的模式，今年中華電信採取快速回應，由公司的高階主管直接在徵才博覽會上與青年學子面談、進行初選，更將動員青年校友以親切的學長姊身份在展覽攤位上讓菁英學子在最短的時間內對公司有初步的認識。

中華電信表示，為因應公司策略轉型，將釋出1,600個工作職缺，涵蓋核心業務及重點新興業務，要延攬AI、大數據、物聯網、行動支付、資安及5G等相關人才。

中華電信指出，中華電信過去的品牌形象一向是新世代所嚮往，今年除台大場校園徵才，3月10日是成大場及交大場，加上3月16清大場，共參加四校校園徵才博覽會，爭取台灣優秀菁英學子加入本公司。

根據中華電信人資單位指出，大學畢業生技術人員起薪3.9萬，業務人員起薪3.7萬，碩士畢業生技術人員起薪4.8萬，業務人員起薪4.4萬。

台灣大則表示，因應數位轉型邁向科技公司，除一般職缺之招募外，今年特別著重於AI、Big Data、物聯網等新創人才，招募的重點在於人才的質而非量，歡迎具創新技術能力且有服務熱誠的專業人才加入台灣大的行列。

台灣大強調，薪資水準一直落實以績效為依歸的薪酬獎勵措施（pay for performance），對於優秀人才會提供極具市場競爭力的薪資、年終獎金等激勵性獎酬，並提供完善的福利和教育訓練制度。

遠傳電信則宣布，面對物聯網、人工智慧、雲端與即將到來的5G新世代，積極布局「大人物」技術研發、人才培育與創新應用，並擬定「創新升級，轉型再造」目標，預估招募人數突破1,000名，已準備好迎接嶄新5G數位時代，從電信公司轉型到新經濟數位服務公司。

2019遠傳「新世代菁英計劃」正式開跑，今年招募菁英人才要較去年翻倍，要網羅「大」數據、「人」工智慧、「物」聯網頂尖人才，遠傳自2016年開始啟動人才培訓「菁英計畫」，今年已邁入第四年，並培育達近百位專業人才，成效斐然廣受各界的好評。

遠傳新世代菁英計畫是培養5G大人物的特別培訓計畫，包含三大特色，理論與實務兼具、精實培訓評鑑機制、職涯規劃指導（Mentor），培訓期18個月，進入計畫即是正職同仁，可參與各類系統開發與應用服務專案、以及規劃線上與線下通路的行銷專案，快速成為數位專業人才。

遠傳說明，該計畫分別為「大人物科技菁英組」與「數位時代行銷菁英組」兩組別，前者學習發展領域包含電信雲網路規劃分析、大數據資料分析與機器學習、物聯網平台與解決方案開發、雲端服務開發與自動化維運、資訊安全服務開發等；後者包含全通路行銷規劃與應用、社群與媒體經營、電商行銷規劃與經營、顧客體驗歷程設計與優化、數位軌跡分析與運用、消費行為分析與應用等。

台灣之星也強調，隨著公司規模日益壯大與新興事業業務擴展，台灣之星預計透過多元管道招募近千名優秀新血加入。迎向5G與數位未來，台灣之星將延攬，物聯網、大數據與人工智慧等新興領域的優秀數位人才，預計未來3年數量將倍增成長。

同時，台灣之星表示，也將持續發掘客戶服務、業務、行銷、門市人員等各方人才，與時俱進共同邁向智慧連網新紀元。

亞太電信表示，三月份就參加北、中、南共七場，由產官學界舉行的徵才博覽會，預計徵求包含通訊技術、大數據科學家、解決方案規畫師、企業客戶業務人員、門市業務人員等專業人才，約200名人力。

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