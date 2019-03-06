少女們看過來 台北凱撒推「花漾食光」

2019-03-06 21:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



正值春暖花開之際，粉嫩櫻花逐一綻放，想跟上這波追櫻熱潮，別錯過了這浪漫春季限定的櫻花料理。剛以夢幻草莓甜點饗宴「莓好食光」融化無數少女心的台北凱撒Checkers自助餐廳，這回再度加碼推出曠世巨作「花漾食光」，以食用櫻花入饌，款待饕客們的舌尖

台北凱撒表示，即日起至4月30日止，在台北凱撒大飯店臉書粉絲團的「花漾食光」宣傳貼文tag三五好友即享優惠。tag三位好友第三位享三折優惠，tag五位好友第五位免費。

台北凱撒Checkers自助餐主廚這回使出渾身解數，以櫻花為主角結合當季食材詮釋春季之美，餐檯輪番上場十多種花季限定料理，道道顏質滿分、秀色可餐，必須讓相機先吃飽了才能換胃填飽，期望能將Checkers餐廳打造成網美必去的口袋名單。

櫻花和食風味區推出外型有如繽紛花海恣意綻放般的「櫻浪散壽司」，微溫醋飯層層鋪滿櫻花鮭魚鬆、鮮甜細緻的鮭魚丁，搭配小黃瓜、蔥花、蛋、鹽漬櫻花，微酸清爽的口感在舌尖燦爛綻放；開胃爽口的「櫻梅鮭魚捲」，肥美厚實的鮭魚腹片巧妙淋上天然酸甜的櫻梅醬，經大火炙燒更顯鮮甜，入口即化讓人意猶未盡。

還有造型卡哇伊的「櫻梅花壽司」、「心心相連壽司」等多款以心型及櫻花造型的料理一起呈現花季之美。

櫻式手作甜點區亦同步推出輕盈粉嫩色澤、柔軟淡雅的夢幻滋味：讓人心花怒放的「櫻花草莓生乳捲」，使用日本直輸的鹽漬櫻花加入蛋糕體，加上產自法國布列塔尼及諾曼地天然鮮奶油當基底添入主廚自熬草莓醬，淡雅清香的口感中帶有花瓣的獨特風味，交響出甘鹹的好滋味。

香醇濃郁口感清爽的「櫻花生乳酪蛋糕」，經典濃郁的起司蛋糕配上晶瑩剔透的櫻花果凍，巧妙柔和兩者之間的鹹甜感，一入口就輕易化開，口中還會殘留淡淡的櫻花香氣，讓人一人接一口欲罷不能。

塔皮酥脆口感多層的「櫻花蘋果塔」，用原味起司作為基底，搭配主廚細心特製的內餡，以慢火將蘋果丁及柚子醬反覆翻炒，做工繁複將兩者果香完美融入，一口咬下滿滿的水果及酥香的塔皮，感受酸甜多層的驚喜在嘴裡綻放，最後點綴上一朵完美的鹽漬櫻花除了能襯托出春季氣息，還多了點鹹味豐富口感。