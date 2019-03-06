蘋果仍為穿戴裝置龍頭 廣達、仁寶受惠大

2019-03-06 19:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



根據IDC統計，2018年全球智慧穿戴裝置出貨1.72億台，年增27.5%，蘋果仍為穿戴裝置龍頭，使得Apple Watch主力供應商廣達與仁寶受惠最大，不過，無線耳機已接近占四分之一的穿戴裝置市場，英業達是AirPods主力供應商之一，也跟著沾光。

IDC的報告顯示，蘋果仍是全球智慧穿戴裝置出貨最大廠，2018年第4季出貨1,620萬台，年增21.5%，市占率27.4%，較前年少2.2個百分點，其中Apple Watch出貨量約1,040萬台，仍是出貨主力。

以仁寶來說，之前只是代工舊款Apple Watch2，2018年開始在重慶廠生產最新款Apple Watch4，由於蘋果智慧手錶釋單增加，讓仁寶2019年智慧穿戴銷量大幅成長，配合客戶需求，2019年下半重慶將有兩座新廠量產，使仁寶重慶廠區達四座。

不過，中國大陸的小米與華為，其市占率穩定提升，2018年第4季小米出貨穩居亞軍，出貨750萬台，年增43.3%，市占率達12.6%，年增1個百分點。華為2018年第4季出貨量達570萬台，年增2.5倍，市占率從3.6%倍增到9.6%，擠掉Fitbit進入排名第三。

IDC說，2018年智慧穿戴裝置出貨1.72億台，年增27.5%，其中蘋果出貨4,620萬台，穩居冠軍，年增39.5%，市占率26.8%，小米排名第二，出貨成長44.6%，市占率13.5%，Fitbit雖然2018年第4季排名往後掉，但2018全年出貨1,380萬台，市占率8%，仍排名第三，但2018全年出貨年減10%，華為則是異軍突起，2018年出貨1,130萬台，年增147%，市占率6.6%。

IDC研究主任Ramon T. Llamas表示，智慧手錶2018年全年出貨成長了54.3%，其中蘋果仍是最主要的廠商，市占率近一半，未來將有更多公司持續推出智慧穿戴裝置，市場熱度持續升溫。

至於近年開始火熱的無線耳機，IDC統計，2018年出貨成長66.4%，占整個穿戴裝置產品比重約21.9%，IDC行動設備資深研究分析師Jitesh Ubrani說，過去一年，藍牙無線耳機出貨大幅成長，看好未來幾年該產品的表現，各公司將更積極搶進此市場。