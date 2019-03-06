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仁寶i照護、愛糖寶將參加2019智慧城市展

2019-03-06 19:44經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

仁寶今（6）日宣布，將以「仁寶i照護」及「愛糖寶」參與2019智慧城市展，目前已積累超過15家長照機構及醫療院所的成功案例，同時，旗下的勤立生物科技，2019年將要三倍獲利，使得仁寶布局醫療產業，陸續看到成果。

仁寶目前的醫療事業版圖，包括醫院管理、醫療體系雲端應用、遠距醫療、日照管理及生物科技及智慧終端運作，層面相當廣。

其中開發的「愛糖寶App」主要做糖尿病、遠距照護系統，跟桃園市府、彰基、怡仁綜合醫院一起推廣，目前已有1.7萬人上線使用，而日照居服雲端系統，也獲得經濟部智慧城市創新應用獎，目前跟上百家機構合作。

至於仁寶三年前併購年的勤立生物科技，做血糖膽固醇跟尿素三合一測試器及試片，當初併購時該團隊一直虧錢，2018年正式獲利，2019年更可望有三倍獲利。

另外，仁寶轉投資智寶，2016年取得葡萄牙電子病歷代理權，正在醫院推廣；瑞寶生物科技在三年多前成立，最初由仁寶董事長許勝雄與副董陳瑞聰個人投資成立，但2019年仁寶將正式入股。

瑞寶是研究癌症免疫細胞跟幹細胞療法，隨政府法規對細胞治療逐步轉開放，瑞寶2019年將掌握適當時機正式營運，仁寶也將會認購股權參與營運。

在智慧病房方面，仁寶也跟北市聯合醫院忠孝院區合作智慧物聯網（IoT），而遠距離復健感測器，也跟多家醫院展開臨床實驗。

陳瑞聰之前表示，仁寶布局醫療就像拼圖，會一塊一塊拼，並一路從外圍拼向核心，由於事業體眾多，未來也不排除進一步整合醫療事業體系。

仁寶生物科智慧城市
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