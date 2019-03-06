攻「她」經濟 燦坤8日起推蘋果福利品限量特賣

2019-03-06 19:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



攻「她」經濟，3C通路龍頭燦坤（2430）推蘋果福利品限量特賣活動，3月8日至15日推出iPadPro 10.5吋85折、iPhone X現省8100元、MacBook12吋折近7,000元。

燦坤表示，本週五、8日即是婦女節，緊接著14日是白色情人節又快來臨，從燦坤銷售資料統計，女性消費者購買蘋果商品不論是銷售額及銷售量連2年有近雙位數的成長，看好這塊商機的需求。

燦坤指出，女性消費者主要對紅色、玫瑰金色及金色等顏色的蘋果裝置最為青睞。看準「她」經濟的消費潛力，8日至15日於全台近百家Apple Shop推出大規模的蘋果福利品限量特賣活動，其中包括iPad Pro 10.5吋85折；iPhone X現省8,100元；12吋MacBook折近七千，甚至也有Apple WatchSeries 3數量最低折數約54折，限量約百台，福利品商品狀況頗為完善，消費者可洽全台Apple Shop門市選購。

從燦坤銷售數據發現，iPad Pro已經躍升為iPad主流機種，佔所有iPad的銷售量七成；尤其以10.5吋最為熱銷達60%。此次主打iPad Pro 10.5吋WiFi 64G市價20,900元，福利品85折只要17,999元，全台限量230台。

MacBook 12吋256G市價41,900元，福利品優惠價34,999元，等於折近七千元限量70台；至於熱議的iPhone X也釋出數10隻的福利品，像是iPhone X256G市價38,100元，福利品只要29,999元。