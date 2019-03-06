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台大徵才周六登場 各大金控搶先開跑徵MA

2019-03-06 19:02經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

台灣大學校園徵才企業博覽會系列活動將於本周六（9日）揭開序幕，主題為「跨界．創新．整合—驅動工作大未來」。共有283家企業參加，計423個攤位，估提供逾25,000個職缺，包含資訊科技業、金融業及新南向專區等，較去年增約5000職缺，台大職涯中心另安排「教室徵才」，提供企業主管現場筆、面試徵選。

台大職涯中心表示，將由台大校長管中閔主持開幕儀式，並邀請台積電劉德音董事長代表企業界致詞。另外，各領域的企業主管均相當重視本次徵才活動，美光營運長葉仁傑、宏碁全球人力資源總部人資長林弘道、南亞科總經理李培瑛、中磊董事長暨共同創辦人王伯元、和鑫光電董事長馬維欣、國泰金控總經理李長庚等都將出席現場。

校園徵才活動還沒開幕，國內各大科技、金融業者已經開跑搶人才。據了解，晶圓大廠聯電預計召募1000名新血，台積電甚至名額已滿，除特殊人才外，恐要預約明年應徵；DRAM龍頭南亞科也表示，今年預計召募上百名人才，徵才重點會著重在研發相關的人才，包括設計、產品開發、製程開發與人工智慧應用等。

各大金控也釋出儲備幹部（MA）徵才計畫，元大金今（6）日表示預計招募20位生力軍。另外，玉山也表示今年將招募50位MA、富邦金預計招募60位MA，第一金控今年也預計徵50名MA；開發金則是今年第二波招募，預計招募30名MA，中國人壽、凱基銀行與凱基證券三家子公司各徵求10名。

台大職涯中心說明，當天將有多家企業提供現場筆試或面試，台大特別安排「教室徵才」，多家企業於普通教學館教室，由企業主管與求職學生進行現場筆試或面試，以甄選需要的人才。

本次台大徵才共有283家企業參加，計423個攤位，估計提供逾25,000個職缺，包含資訊科技業、金融業、多元產業以及新南向等專區，較去年增加約5000職缺，包括台積電、大立光、華碩、開發金、元大金、上銀、友達等知名企業。另外，台北市就業服務處也設有攤位，派專人於現場提供學生就業諮詢及書面資料輔導。

國內科技電子、金融集團業者積極布署徵才活動，除了舉辦68場公司說明會，由參與企業部門的主管及現職校友，介紹企業公司文化、教育訓練及薪資福利等；並有21家公司提供參訪機會，由學校與報名公司安排行程，前往公司或工廠實地參觀，深入瞭解公司整體環境及運作概況。

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