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中華電信、遠傳 爭搶智慧健康大金礦

2019-03-06 18:44經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

近年台灣社會面臨高齡化挑戰，智慧醫療及智慧健康也成為各業者爭食商機，電信業者中華電信及遠傳也積極搶進。

遠傳表示，日前攜手亞東醫院等70家醫療院所，推出「Health健康+」，每天量測的生理數據透過雲端技術，自動上傳到健康照護系統，管理身體資訊，進一步分析數據，呈現健康狀況，提供提醒及建議，已經累計近17萬用戶。

中華電信董事長鄭優今日也宣布，攜手台北三總、聯新醫院、等五家醫院夥伴，結合大數據、雲端、物聯網及區塊鏈技術，合作構建智慧健康管理系統，打造「健康雲」。中華電信也看好健康雲未來年度營收可望衝破10億元，有潛力成為新小金雞。

中華電信董事長鄭優表示，人工智慧、大數據、物聯網是近年科技領域重點議題，更是產業轉型關鍵，秉持創新領航員自我定位，中華電信結合科技與人才輔助醫療保健，發展中華電健康雲服務，讓有限醫療資源，藉由健康雲發揮綜效。

鄭優認為，台灣醫療產業面對轉型，投入智慧化同時也要在地化，因此攜手醫療院所，加上創新服務，打造客製化服務，可望加速醫療產業發展。

衛福部部長張時中表示，台灣人口越來越老化，2026年進入高齡社會 從醫療跟長照來說越來越重，以人來照顧高齡人口，會影響整體生產力，要提高效率靠的就是放在眼前的科技跟智慧。

中華電信表示，攜手台北三軍總醫院、聯新國際醫院、台中童綜合醫院、高雄國軍總醫院左營分院、花蓮慈濟等醫院夥伴，推出「健康雲」服務，提供一般民眾、或慢性病患者，在家輕鬆便利地自主管理個人三高指數，同時也可讓患者親友或醫療團隊給予適時關懷或諮詢建議。

中華電信數分公司總經理林榮賜表示，健康雲從個人角色出發，把健康資料彙整在一起，串接醫療院所的電子病歷、就醫檢查資料，健保署的健康存摺，整合雲端平台，跨MOD、平板、智慧手機等終端，加上資安能力防止個資洩漏，同時整合區塊鏈技術，讓個人資料也可以授權家人跟醫生一起調閱。

近年中華電信積極發展物聯網大平台，鄭優表示，近期在電信大數據、智慧交通都已經應用在屏東舉行的燈會中，還有智慧能源、智慧音箱，未來都深具發展潛力，長期來看也不排除切割獨立成新公司。

中華電信鄭優雲端平台
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