iPhone加速貶值？大陸市場今年第三度降價

2019-03-06 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



曾被眾多「果粉」追捧的蘋果iPhone，如今卻陷入快速「貶值」的困境。包括：天貓、蘇寧、京東等大陸主要電商平台，近日再次下調iPhone售價。這已是今年的第三次，iPhone在大陸市場幾乎是月月有促銷。

據《每日經濟新聞》報導，在各電商平台的促銷活動中，以iPhone XS Max 512G降價最多，較蘋果官網便宜人民幣2,000元，售價為人民幣1萬799元（約新台幣4萬8,595元）。蘋果台灣官網同款手機售價則為新台幣5萬2,900元。

報導稱，蘇寧易購以及蘇寧易購天貓旗艦店5日起率先下調iPhone XS產品售價，力度最大達人民幣1,000元（約新台幣4,500元）。

降價後，天貓蘇寧易購旗艦店上iPhone XS 64G、256G售價分別為人民幣7,299元、8,699元；iPhone 8 64G更不足人民幣4,000元。

京東也表示，為回饋消費者，對部分蘋果產品推出促銷活動，其中iPhone XS Max最高降價人民幣1,700元。

報導稱，今年1月3日蘋果公司執行長庫克在發表《致投資者信》，將2019財年第一財季營收預期從先前預計的890億至930億美元，下調至840億美元。庫克當時表示，中國市場的業績減速超出預期。

不久後，京東、蘇寧易購、天貓、拼多多等大陸多家主流電商平台就全面展開降價行動，當時主要是針對iPhone 8和iPhone XR，前者降價後最低售價不到人民幣4,000元，後者最低則跌破5,000元。

據騰訊科技早前報導，降價後，從1月11日到1月30日，蘇寧電器的蘋果iPhone銷售量暴增83%。天貓1月13日對iPhone推出大降價，截至1月29日，天貓上的iPhone銷售量也飆升76%。

2月初，蘇寧易購再次下調iPhone產品價格，其中以512G的iPhone XS Max降幅最大，較蘋果官網便宜人民幣1,700元。蘋果公司2月也將iPhone XS（包含iPhone XS Max）和iPhone XR「以舊換新」活動截止期限，由2月17日延長至3月25日。

在2月底舉行的全球最大電信展2019年世界行動通訊展（MWC）中，三星、華為、小米、OPPO等相繼展示最新的5G手機，蘋果則是迄今少數尚未公布5G手機推出計畫的主要手機大廠。