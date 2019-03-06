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國民黨考紀開鍘68人 洪秀柱前美女發言人遭撤銷黨籍

遠傳攻智慧醫療 串聯全台近70家醫療機構、用戶近17萬

2019-03-06 17:31經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

遠傳（4904）近年以「Health健康+」服務積極投入智慧醫療與長照應用布局，將醫療科技結合於雲端、物聯網通訊與人工智慧技術，2014年與亞東醫院攜手推出「Health健康+」服務後，目前已合作串接的醫療機構全台近70家，橫跨各地區醫學中心、區域醫院、社區診所與長照機構，會員人數上看17萬人，並且擴大智慧醫療布局，整合系統協助醫院建置數位就診系統、智慧病房、數位護理站，打造完整醫療照護體系。

遠傳「Health健康+」讓民眾輕鬆將每天量測的生理數據透過雲端技術，自動上傳到健康照護系統，有效管理身體資訊，並能進一步將數據進行分析、清楚呈現健康狀況，提供即時的提醒及建議，協助民眾建立正確的健康認知與生活行為。

遠傳「Health健康+」更結合多元化物聯網感應物件、BoBee守護寶等量測裝置，打造照護雲端平台、室內外定位等全方位居家/社區照護服務。

遠傳響應政府推動的「勞工健康保護四大計畫」，推出完整的「企業健康管理方案」，包含設置公共量測站，讓員工能自主量測與健康管理，並透過照護平台、企業健檢雲平台進行大數據統計分析，量身打造員工健康管理策略，幫助員工健康保健與追蹤，協助企業打造最佳職場照護環境。

遠傳雲端平台健康管理
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