聯強衝電競 攜手通路業者打造體驗區

2019-03-06 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



聯強（2347）衝刺電競，看好電競產品普及化趨勢，近期陸續和法雅客、軟體世界等多家3C通路業者，大手筆合作設立電競體驗區，除了提供遊戲玩家一站購足的需求，也成功吸引一般消費者親臨，體驗電競商品的高性能優勢與魅力。 聯強表示，未來也將陸續與更多經銷商合作，設立更多的電競商品的體驗區。

聯強表示，電競商品由於規格較高、更注重效能，外型設計也較為新潮，不僅遊戲玩家喜愛，也逐漸吸引喜歡創新、追求高規格與穩定性的消費者的目光。先前成立「聯強電競聯盟」，全力引進電競產品線與品牌，為推廣讓更多消費者能體驗電競商品的魅力，也積極與實體賣場合作設立電競體驗區。

聯強日前和軟體世界合作，成立電競周邊專賣店；近期則和3C連鎖通路法雅客攜手於台北市新光三越A9館，成立「電競商品體驗專區」。聯強指出，該體驗區為台灣第一家集結完整產品線電競旗艦館，現場展示包括AORUS、Ducky、HyperX、MSI和三星等合作品牌，提供電競等級的1毫秒反應速度曲面螢幕、電競椅等商品。

聯強資訊事業部總經理李建宗指出，聯強電競聯盟涵括多元品牌以及完整產品線，除了滿足高階遊戲玩家一站購足的需求，也因為電競商品的規格優於同類別的一般商品，也吸引許多注重使用效能的消費者。比如電競筆電的效能較高，可作為工作站應用；高階顯示卡也能延伸運用到AI領域。