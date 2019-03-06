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聯強衝電競 攜手通路業者打造體驗區

2019-03-06 17:27經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

聯強（2347）衝刺電競，看好電競產品普及化趨勢，近期陸續和法雅客、軟體世界等多家3C通路業者，大手筆合作設立電競體驗區，除了提供遊戲玩家一站購足的需求，也成功吸引一般消費者親臨，體驗電競商品的高性能優勢與魅力。 聯強表示，未來也將陸續與更多經銷商合作，設立更多的電競商品的體驗區。

聯強表示，電競商品由於規格較高、更注重效能，外型設計也較為新潮，不僅遊戲玩家喜愛，也逐漸吸引喜歡創新、追求高規格與穩定性的消費者的目光。先前成立「聯強電競聯盟」，全力引進電競產品線與品牌，為推廣讓更多消費者能體驗電競商品的魅力，也積極與實體賣場合作設立電競體驗區。

聯強日前和軟體世界合作，成立電競周邊專賣店；近期則和3C連鎖通路法雅客攜手於台北市新光三越A9館，成立「電競商品體驗專區」。聯強指出，該體驗區為台灣第一家集結完整產品線電競旗艦館，現場展示包括AORUS、Ducky、HyperX、MSI和三星等合作品牌，提供電競等級的1毫秒反應速度曲面螢幕、電競椅等商品。

聯強資訊事業部總經理李建宗指出，聯強電競聯盟涵括多元品牌以及完整產品線，除了滿足高階遊戲玩家一站購足的需求，也因為電競商品的規格優於同類別的一般商品，也吸引許多注重使用效能的消費者。比如電競筆電的效能較高，可作為工作站應用；高階顯示卡也能延伸運用到AI領域。

聯強自2018年成立聯強電競聯盟以來，目前代理銷售20個電競品牌，產品線囊括系統、組件、周邊及軟體等各類電競商品，再加上完整通路布建與創新行銷模式，近期電競商品營收持續成長，1月更創下新高，以整合式銷售模式在「電競經濟」中成功插旗。

聯強代理20個電競品牌，成立聯強電競聯盟，1月電競商品營收創下新高，以整合式銷售...
聯強代理20個電競品牌，成立聯強電競聯盟，1月電競商品營收創下新高，以整合式銷售模式在「電競經濟」中成功插旗。圖／聯強提供
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為了讓更多消費者能夠體驗電競商品的魅力，聯強與3C連鎖通路法雅客合作，於台北信義...
為了讓更多消費者能夠體驗電競商品的魅力，聯強與3C連鎖通路法雅客合作，於台北信義區新光三越A9館成立電競商品體驗專賣區。圖／聯強提供
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