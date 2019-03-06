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國民黨考紀開鍘68人 洪秀柱前美女發言人遭撤銷黨籍

搶AI人才 華碩校園徵才暨AI博士、實習生計畫開跑

2019-03-06 17:06經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

華碩今（6）日指出，2019年啟動企業轉型，發揮過去於資通訊領域累積的精深技術及產品運營能力，策略性投入AIOT商用及B2B領域，配合工業電腦產業升級與突破趨勢，期領先建立人工智慧及移動裝置產品於工業客戶及商用市場的各種應用，為快速發展事業及建立相關團隊，積極向AIOT領域人才招手。

因應此人才策略之布局，由華碩智慧雲軟體研發中心(AICS)首先推出博士生招募計畫，3月5日(二)-3月8日(五)期間於台大、台師大、成大、清大及交大連續舉辦五場次「華碩人工智慧論壇暨AICS博士生招募計畫說明會」，每場邀集四位人工智慧領域大師擔任講者，陣容包含學研界泰斗李琳山博士(語音)、楊明玄博士(視覺)、易文韜博士(自然語言)以及華碩全球副總裁黃泰一博士(雲端)、技術長龐台銘博士(自然語言)等，分別針對人工智慧領域發展及前瞻趨勢到場與同學進行交流。

報名參加博士生招募計畫的同學研究主軸及論文提案通過華碩甄選委員會審核後，即有機會成為華碩正職員工，聘任期間可全時進行博士論文研究，並可定期接觸華碩人工智慧產品研發環境，以達產學交流之目的。

3月9日(六)開始，華碩年度的校園招募系列活動首先由國立台灣大學起跑，至成大、清大、交大等多所校園舉辦的徵才活動也將陸續展開，招募包含巨量資料及機器學習、語音技術、AI電腦視覺、雲端研發工程師以及軟/硬體研發、產品經理等多元化職缺外，今年度亦同步啟動AI實習生招募計畫，大專院校在學生可投遞履歷申請，涵蓋AI人工智慧、雲端研發、產品行銷、工商業設計等領域實習，研發類實習生月薪最高可達42,000元，除安排部門導師帶領參與專案研討提早接軌職場，實習期間表現優秀的同學，畢業後更有機會優先聘任為華碩正職員工。

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