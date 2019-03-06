威剛2月合併營收20.45億 預期下半年記憶體價格趨穩

2019-03-06 15:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



記憶體模組大廠威剛(3260)今(6)日公告2月合併營收20.45億元，月減2.35%，年減0.77%；累計前2月合併營收41.38億元，年減11.98%；展望記憶體市場，威剛指出，雖然短期內DRAM與NAND Flash仍供過於求，但隨著第3季消費性電子產品新品上市，傳統旺季需求出籠，記憶體價格可望在下半年轉趨穩定。

威剛表示，2月固態硬碟(SSD)出貨持續升溫，單月產品營收與出貨量與1月相比不僅有增無減，產品營收更較去年同期大增42.98%。威剛表示，隨著上游原廠3D NAND Flash晶片產出增加及單位成本下降，今年NB搭載SSD容量及市場滲透率將大幅提升，市場需求持續看俏，可望挹注營運表現。

除了SSD產品營運表現穩健，2月DRAM產品營收也突破淡季瓶頸，除較1月成長10.83%，也較去年同期成長7.02%，因此帶動2月DRAM產品營收貢獻比重增加至58.14%，非DRAM產品營收貢獻比重為41.86%。累計今年前2月DRAM產品營收貢獻為54.64%，非DRAM產品營收貢獻45.36%。

展望記憶體市場，威剛指出，雖然短期內DRAM與NAND Flash仍供過於求，但隨著第3季消費性電子產品新品上市，傳統旺季需求出籠，記憶體價格可望在下半年轉趨穩定。

威剛表示，長期看好5G、AI、物聯網及車用電子對記憶體的需求持續擴增，加上全球手機品牌的5G手機相繼問市，都將成為記憶體產業下一波成長新動能。