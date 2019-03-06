親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

告三立敗訴氣炸了 陳佩琪：晚上會對柯市長曉以大義

「月亮歌后」李珮菁傳遭傭人虐待 3原因輕生送醫

聯強攻印尼市場 自建運籌中心啟用

2019-03-06 15:54經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

聯強（2347）子公司聯強印尼，自建運籌中心於2月底正式落成啟用，聯強集團總裁杜書伍親臨出席啟用儀式。聯強指出，自2011年投入印尼市場，至今不到八年，聯強印尼營收成長4.5倍；2018年營收達新台幣220億元，獲利6億元，穩居市場龍頭地位，並名列印尼公開發行公司前五十大。

聯強此座運籌中心，位於印尼首都雅加達東南方市郊，土地面積2萬平方公尺，含土地取得成本、第一期運籌中心建造成本與第二期自動倉儲設備導入，總投資金額將達新台幣6億元；此次為完成第一期的建造，約可擴增1萬個儲位，提升在當地市場的儲配貨能力達三倍。

聯強印尼此次啟用的運籌中心，由聯強集團總部協助規劃，由於先進的運籌管理，將拉大與對手的領先距離，也吸引印尼主要媒體的關注與報導。聯強表示，此一運籌中心啟用後，將能進一步提高客戶滿意度並降低運籌成本，為即將爆發的印尼資通訊商機預作準備。

聯強指出，印尼是擁有2億6000萬人口的龐大市場，但有相當長的時間處於稅制與經營環境不規範的情況，走私猖獗，不利於正規經營；直到2009年總統直選並大幅改善政經環境後，聯強才積極探路，並在2011年與CIPUTRA集團旗下的資通訊通路公司ME 合資成立聯強印尼。

杜書伍表示，合資初期主要協助引進新產品，並導入產品經營、通路經營與財會系統等管理Knowhow；而當地團隊則擁有在地營運經驗與通路人脈，因此，合資近八年來，營收與獲利均十分亮眼，「五年後聯強印尼的營業額極可能會超越台灣，極具發展潛力。」

聯強20年前即開始布局東協市場，總計在人口紅利達4億5000萬的泰國、印尼和越南三大市場，皆居於市場第一大。聯強於2011年進軍印尼市場，看好印尼商機，杜書伍指出，印尼的人口紅利是台灣的11倍大，雖然現階段人均國民所得尚低，但近十年經濟成長率都在6%以上。

聯強印尼總裁Agus Honggo Widodo表示，聯強印尼經營ICT通路已有長達40年的歷史，2011年與聯強集團合資以來，大幅提升產品完整度、通路覆蓋度、以及對原廠及客戶的服務效能。「看準運籌將是經營大範圍市場的決勝關鍵」，決定領先同業投資先進的運籌設備與管理系統，可望進一步提升原廠與客戶滿意度。

聯強印尼產品線涵蓋資訊軟硬體系統、通訊、資料中心、雲端、安全與監控、物聯網等，目前在全印尼有20個銷售據點、14座倉庫，業務覆蓋150個城市，服務超過4500家通路客戶。

以2018年聯強集團通路營收1兆2400億的規模，東協三國占其營收比例6％，不過，聯強表示，東協三國是未來最具成長潛力的市場。

聯強總裁杜書伍（右起五）與聯強印尼經營團隊出席聯強印尼運籌中心啟用記者會。圖／聯...
聯強總裁杜書伍（右起五）與聯強印尼經營團隊出席聯強印尼運籌中心啟用記者會。圖／聯強提供
分享
聯強印尼首座運籌中心落成，將提升三倍儲配貨能力，以因應當地業務成長所需。圖／聯強...
聯強印尼首座運籌中心落成，將提升三倍儲配貨能力，以因應當地業務成長所需。圖／聯強提供
分享

聯強印尼
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

京元電2月營收衝同期高 今年業績衝新高

2019-03-06 15:29

宏達電2月營收6.3億元月減37.83% 上市掛牌以來新低

2019-03-06 15:26

上銀2月營收月減9.9% 今年業績看增2位數

2019-03-06 14:52

電商大搶「女王財」 鎖定「她」的消費力

2019-03-06 14:43

即時記錄3高指數 中華電推「健康雲」

2019-03-06 14:43

遠傳、台泥發英雄帖 徵才活動起跑

2019-03-06 14:43

鴻海結盟研華 工業富聯導入wise paas平台

2019-03-06 14:34

鴻海啟動校園徵才 鼓勵挑戰百萬年薪

2019-03-06 14:34

5+2產業領航 可望帶動整體經濟起飛

2019-03-06 14:29

搶「38女王財」 創業家、網家多平台出擊

2019-03-06 12:25

施耐德攜手凱柏精機 機器學習導入精密工具機械應用

2019-03-06 12:13

畢業生看過來 遠傳邀你加入新世代菁英計畫

2019-03-06 12:11

郭台銘七日總裁菜單公布啦 ！午餐最愛吃米粉

2019-03-06 11:53

電信徵才啟動 遠傳鎖定大數據、AI、物聯網頂尖人才

2019-03-06 11:22

鴻海啟動AI人才招募計畫 邀年輕人挑戰逾百萬年薪

2019-03-06 11:08

嘉聯益解雇434人未依期限提報 桃市勞動局開罰50萬元

2019-03-06 10:59

工業富聯看工業AI五要素 熄燈工廠目標無憂製造

2019-03-06 09:58

5G發展 關注資訊科技、通訊服務及REITs等題材

2019-03-06 08:20

專家：手機全年出貨成長不易 投資聚焦新功能及應用

2019-03-06 08:13

蘋果推小手機 有利供應鏈

2019-03-06 00:54

DRAM價看跌三成 業者受創

2019-03-06 00:51

DRAM業者獲利回溫…要等下半年

2019-03-06 00:49

五種特質人才…企業最愛

2019-03-05 23:20

面板雙虎獵才 今年徵1,500人

2019-03-05 23:20

中科去年營業額7,248億元 創歷史新高

2019-03-05 20:11

工研院攜手新代發表「智能化工具機軟體整合標準」

2019-03-05 18:27

半導體高階、5G、AI運用 中科管理局： 仍看好今年成長

2019-03-05 18:23

大立光2月營收年增14% 估3月更優

2019-03-05 18:22

歐洲客戶訂單持續回籠 美喆2月營收年增11%

2019-03-05 18:06

南亞科2月營收創31個月低 月減20.28%

2019-03-05 17:36

工研院攜手新代 發表智能化工具機軟體整合標準

2019-03-05 16:42

竹科107年營收3年新高 成長5.56%

2019-03-05 15:12

小米台灣總經理異動 3月9日起由香港營運總監羅燕兼任

2019-03-05 14:53

研調看Fintech趨勢 亞太業者將導入客服機器人

2019-03-05 14:43

攻次世代顯示器 群創徵百位新血

2019-03-05 14:43

資策會評MWC 盤點10大產業趨勢

2019-03-05 14:43

東台與光陽合作 發表機車零件智慧產線

2019-03-05 14:43

工研院推整合標準 工具機可相互「溝通」

2019-03-05 14:43

工研院攜手新代科技發表「智能化工具機軟體整合標準」

2019-03-05 14:32
看更多

熱門文章

核四封存履約國際仲裁 台電判賠奇異1.58億美元

2019-03-05 20:07

這保單全台熱賣 但忽略這點…賺了也等於賠了

2019-03-06 09:00

郭台銘七日總裁菜單公布啦 ！午餐最愛吃米粉

2019-03-06 11:53

台糖量販店每年虧3億 驚爆董座年終獎金高達125萬元

2019-03-06 10:32

台糖量販店每年虧3億元 傳家樂福將接手

2019-03-05 22:25

DRAM價看跌三成 業者受創

2019-03-06 00:51

2025年電價大漲3成 江宜樺預言：至少會漲到45％

2019-03-05 19:06

核四履約爭議 國際仲裁…台電判賠奇異49億元

2019-03-06 00:08

國銀大陸分行又爆踩雷 一家陸企財務出問題

2019-03-05 18:31

新聞眼／核四38年頻追加預算 這回再添糊塗帳

2019-03-05 23:53

2025年電價漲三成 經濟部：還是便宜

2019-03-05 18:02

台企銀：股利「今年會更好」還有「秘密武器」

2019-03-06 05:53

資訊過多惹禍 過半國人罹患「假期規畫症候群」

2019-03-05 20:20

工具機展 大陸採購團下單

2019-03-05 23:25

航空工業龍頭漢翔人事異動 胡開宏接任董事長

2019-03-05 19:34

台版餘額寶起跑 基金業利多

2019-03-05 23:39

特斯拉降價引換車潮？KPMG：台廠應正視新商機

2019-03-05 19:44

蘋果推小手機 有利供應鏈

2019-03-06 00:54

漢翔工會盼總經理留任 免外界質疑影響訂單

2019-03-06 08:46

三角貿易課稅 有兩種方式

2019-03-05 23:59

五種特質人才…企業最愛

2019-03-05 23:20

2025電價漲3成？ 江宜樺：實際大概漲45%

2019-03-05 23:41

要求中火降載 台電：承擔減空汙完全責任不合理不公平

2019-03-05 19:16

街口執行長胡亦嘉兼任投信執行長 金管會說不行

2019-03-05 17:49

我4成出口銷對岸…陸下修GDP 衝擊台灣產業

2019-03-06 01:07

台版餘額寶正式起跑 金管會同意公會自律規範了

2019-03-05 19:43

家樂福擬吃下台糖量販事業 最快4月拍板

2019-03-06 02:19

摳門企業無法遁形 這類未上市企業也要揭露員工薪資

2019-03-05 19:18

愛地雅轉投資 虧損9億

2019-03-05 23:20

DRAM業者獲利回溫…要等下半年

2019-03-06 00:49

核四履約爭議判賠1.58億美元 台電不排除撤仲

2019-03-05 22:21

面板雙虎獵才 今年徵1,500人

2019-03-05 23:20

巴克萊推估：貿易協議 重創台日韓出口

2019-03-06 00:39

鴻海啟動AI人才招募計畫 邀年輕人挑戰逾百萬年薪

2019-03-06 11:08

陸下修GDP成長 台有震波

2019-03-06 00:26

高鐵配合春遊 優惠更有感

2019-03-05 18:35

台電判賠奇異49億 經部：不會反映在電價

2019-03-06 10:39

街口支付執行長胡亦嘉兼掌華頓投信 金管會說NO

2019-03-06 00:18

投信業：台版餘額寶為業界帶來大商機

2019-03-05 23:28

電支業：買基金要跟買便當一樣方便

2019-03-05 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top