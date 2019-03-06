聯強攻印尼市場 自建運籌中心啟用

2019-03-06 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



聯強（2347）子公司聯強印尼，自建運籌中心於2月底正式落成啟用，聯強集團總裁杜書伍親臨出席啟用儀式。聯強指出，自2011年投入印尼市場，至今不到八年，聯強印尼營收成長4.5倍；2018年營收達新台幣220億元，獲利6億元，穩居市場龍頭地位，並名列印尼公開發行公司前五十大。

聯強此座運籌中心，位於印尼首都雅加達東南方市郊，土地面積2萬平方公尺，含土地取得成本、第一期運籌中心建造成本與第二期自動倉儲設備導入，總投資金額將達新台幣6億元；此次為完成第一期的建造，約可擴增1萬個儲位，提升在當地市場的儲配貨能力達三倍。

聯強印尼此次啟用的運籌中心，由聯強集團總部協助規劃，由於先進的運籌管理，將拉大與對手的領先距離，也吸引印尼主要媒體的關注與報導。聯強表示，此一運籌中心啟用後，將能進一步提高客戶滿意度並降低運籌成本，為即將爆發的印尼資通訊商機預作準備。

聯強指出，印尼是擁有2億6000萬人口的龐大市場，但有相當長的時間處於稅制與經營環境不規範的情況，走私猖獗，不利於正規經營；直到2009年總統直選並大幅改善政經環境後，聯強才積極探路，並在2011年與CIPUTRA集團旗下的資通訊通路公司ME 合資成立聯強印尼。

杜書伍表示，合資初期主要協助引進新產品，並導入產品經營、通路經營與財會系統等管理Knowhow；而當地團隊則擁有在地營運經驗與通路人脈，因此，合資近八年來，營收與獲利均十分亮眼，「五年後聯強印尼的營業額極可能會超越台灣，極具發展潛力。」

聯強20年前即開始布局東協市場，總計在人口紅利達4億5000萬的泰國、印尼和越南三大市場，皆居於市場第一大。聯強於2011年進軍印尼市場，看好印尼商機，杜書伍指出，印尼的人口紅利是台灣的11倍大，雖然現階段人均國民所得尚低，但近十年經濟成長率都在6%以上。

聯強印尼總裁Agus Honggo Widodo表示，聯強印尼經營ICT通路已有長達40年的歷史，2011年與聯強集團合資以來，大幅提升產品完整度、通路覆蓋度、以及對原廠及客戶的服務效能。「看準運籌將是經營大範圍市場的決勝關鍵」，決定領先同業投資先進的運籌設備與管理系統，可望進一步提升原廠與客戶滿意度。

聯強印尼產品線涵蓋資訊軟硬體系統、通訊、資料中心、雲端、安全與監控、物聯網等，目前在全印尼有20個銷售據點、14座倉庫，業務覆蓋150個城市，服務超過4500家通路客戶。