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邁大步！中華電完成國內首次5G網路與手持終端無線連接

2019-03-06 14:49經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

中華電（2412）今（6）日宣布攜手電信設備製造商諾基亞、愛立信、晶片商高通、和國內無線通訊廠啟碁，分別完成國內首次5G網路與5G手機、5G路由器終端的無線連接里程碑，為實現2020年5G預商用目標再往前邁進一大步。

中華電與諾基亞在南港展覽2館「中華電信5G技術概念體驗館」，成功與高通5G手持測試終端完成實際無線連接。現場同步開放體驗虛擬實境全景（VR360）寬頻影像應用，實際感受5G高速率、低時延技術特性。

中華電指出，另外也與愛立信在中華電信研究院「5G實驗網路園區」成功與啟碁5G路由器終端設備完成無線連接，可提供手機、電腦等設備透過Wi-Fi與5G路由器連接進行無線上網，現場實際展示4K影像傳送。

中華電執行副總林國豐表示，很高興見到5G網路與手持終端設備的實際無線連接成功，這次5G連線使用國內預計在2020年釋出的3.5GHz頻段，且基地台及終端設備都符合3GPP國際標準，是邁向5G商用的一個重要里程碑。

他指出，更高興的是看到中華電5G領航隊國內廠商成員啟碁，在5G產品的發展居國際領先地位，目前也有多家團隊成員陸續安排測試中，期盼很快能有更多樣、符合消費者需求的5G產品上市。

中華電已在去年11月獲國家通訊傳播委員會核發5G實驗研發電信網路設置使用執照，未來將透過實驗網路與領航隊夥伴合作進行5G產品測試及創新應用試驗，共同促進台灣5G產業與服務發展。

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