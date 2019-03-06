2019遠傳新世代菁英計劃開跑 網羅大人物人才

2019-03-06 13:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



遠傳今（6）日宣布，2019新世代菁英計畫正式開放申請，在物聯網、人工智慧、雲端等技術及產品快速發展與即將到來的5G時代，遠傳致力成為數位匯流市場領導者，對大數據、人工智慧、物聯網領域人才需求增加，也積極投入培育資通訊產業的菁英專才。

遠傳自2016年開始啟動人才培育「菁英計畫」，今年已邁入第四年，並培育達近百位專業人才，今年的新世代菁英計畫也將於3月9日台大校園徵才博覽會設攤，現場將有主管解說計畫職缺及學長姐親自分享個人經驗，另外，3月18日台大企業說明會更邀請到遠傳總經理井琪，分享遠傳未來發展策略。

遠傳指出，新世代菁英計畫是培養5G大人物的特別培訓計畫，包含三大特色，分別是 理論與實務兼具、精實培訓評鑑機制、職涯規劃指導，培訓期18個月，進入計畫即是正職同仁，可參與各類系統開發與應用服務專案、以及規劃線上與線下通路的行銷專案，快速成為數位專業人才。

新世代菁英計畫共有「大人物科技菁英組」與「數位時代行銷菁英組」兩個組別，前者學習發展領域包含電信雲網路規劃分析、大數據資料分析與機器學習、物聯網平台與解決方案開發、雲端服務開發與自動化維運、資訊安全服務開發等；後者包含全通路行銷規劃與應用、社群與媒體經營、電商行銷規劃與經營、顧客體驗歷程設計與優化、數位軌跡分析與運用、消費行為分析與應用等。

遠傳表示，已準備好迎接嶄新5G數位時代，從電信公司轉型到新經濟數位服務公司，期盼邀請想成為「大人物」的數位世代菁英，一同打造萬物互聯新時代。