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三星S10交機 早上7時已有500粉絲排隊領機

2019-03-06 12:47經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

三星今（6）日開放Galaxy S10系列產品預購取貨，今早天還沒亮，即已有許多消費者到三星微風南山旗艦體驗館外排隊，首位排隊者，一早10時即拿到新品。

三星Galaxy S10系列一共在台灣市場推出S10+、S10、S10e等3款新品，價格帶分布在新台幣2.49~5.29萬元不等，開賣之前，三星內部預估S10+、S10價格雖高，仍能博得好彩頭，獲得消費者青睞，原先預估S10+、S10、S10e三款手機在台銷售占比分別為4：4：2，沒想到開放消費預購後，消費者清一色仍喜歡大尺寸手機，也使得S10+預購量表現大好，經過三星內部統計，S10+、S10、S10e預購數量占比分別為6：3：1。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今日表示，三星推出的Galaxy S10系列之中，最受歡迎的機款是S10 Plus，預購量比預期的10%更高，尤其，S10+ 512G、1TB高規款雖然售價高達5萬元以上，但仍受到市場青睞，銷售占比也達到一成，這意味著消費者對大螢幕、大容量仍有相當高需求，現今手機在影音、照片等儲存空間的需求也日益漸增，市場反應也超越三星內部原先預期。

三星今天開放Galaxy S10系列產品預購取貨，今早天還沒亮，即已有許多消費者...
三星今天開放Galaxy S10系列產品預購取貨，今早天還沒亮，即已有許多消費者到三星微風南山旗艦體驗館外排隊，首位排隊者，一早10時即拿到新品。 圖／台灣三星提供
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