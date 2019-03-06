三星S10交機 早上7時已有500粉絲排隊領機

2019-03-06 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



三星今（6）日開放Galaxy S10系列產品預購取貨，今早天還沒亮，即已有許多消費者到三星微風南山旗艦體驗館外排隊，首位排隊者，一早10時即拿到新品。

三星Galaxy S10系列一共在台灣市場推出S10+、S10、S10e等3款新品，價格帶分布在新台幣2.49~5.29萬元不等，開賣之前，三星內部預估S10+、S10價格雖高，仍能博得好彩頭，獲得消費者青睞，原先預估S10+、S10、S10e三款手機在台銷售占比分別為4：4：2，沒想到開放消費預購後，消費者清一色仍喜歡大尺寸手機，也使得S10+預購量表現大好，經過三星內部統計，S10+、S10、S10e預購數量占比分別為6：3：1。