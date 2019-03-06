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精誠推「4雲5A」服務 啟動校園徵才募新血

2019-03-06 12:30經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

資訊服務商精誠（6214）今（6）日宣布啟動校園徵才，今年以「邀請5A跨界軟體人才 共創AI致能美好世界」為主軸，預計招募500名軟體開發工程師，強化5A軟體人才團隊。

精誠集團人資長黃郁仁表示，因應集團「4雲5A」發展策略，今年擴大招募軟體人才，特別關注新人是否擁有快速學習、團隊合作、勇於創新等三大特質。

精誠為提供軟體服務的數據公司，與國際IT發展趨勢同步，近年布局AI應用，培養跨界軟體人才，成為3萬家客戶數位轉型的IT策略夥伴，業績連年成長，去年全年營收達168.74億元，創下歷史新高紀錄。

因應近年企業數位轉型需求大幅增加，精誠今年聚焦發展提供企業全方位4雲服務，包括上雲、用雲、管雲、護雲，並擴大軟體開發工程師的招募需求，特別是擁有5A跨界軟體能力（AP, APP, API, Appliance, Algorithm）的人才。

精誠表示，具備跨界行業領域知識經驗的軟體工程師是招募首選。

精誠徵才列車預計至台大、台科大、交大、台師大等學校，首場將於3月9日在台大校園起跑，在校生早鳥優先面談，讓新鮮人畢業即就業。

黃郁仁指出，精誠今年暑期實習也已開放報名，名額約有50名，鎖定資工、資管科系大三以上同學，大學院校或研究所學生均可提出申請。

黃郁仁表示，軟體人才能力是公司不斷成長的重要關鍵，精誠向來注重人才發展及培育，需要具備跨界整合特質與能力的人才，今年開放更多實習機會給資工、資管科系與對程式開發有興趣的同學，實習期間表現優異同學，畢業即可優先轉任正職同仁。

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